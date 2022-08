Voorbereidende sloopwerkzaamheden voor nieuwe Jumbo in Budel van start

BUDEL - Op het terrein naast het voormalige protestantse kerkje aan de Dr. Ant. Mathijsenstraat in Budel is projectontwikkelaar Van Schijndel uit Geffen begonnen met de voorbereidende sloopwerkzaamheden voor de nieuwe Jumbo-supermarkt in het dorp.

Op het nieuwe Jumbo-terrein in Budel is in juli gestart met de asbestsaneringen. De daadwerkelijke sloop van de aanwezige panden, waaronder de voormalige Duitse school, enkele woningen, een winkel en een kantoorpand, vindt naar verwachting plaats na de bouwvak. Aansluitend wordt er een aanvullend bodemonderzoek verricht. Ook vindt er nog een nader archeologisch onderzoek plaats.

Plannen dateren al uit het begin van deze eeuw

De plannen om de supermarkt, die momenteel gevestigd is aan het Capucijnerplein, te verplaatsen en uit te breiden naar de locatie op de hoek van de Dr. Ant. Mathijsenstraat en de Willem II straat dateren al uit het begin van deze eeuw. De huidige winkel is te klein naar de wensen en behoeften van deze tijd.

Met een vloeroppervlak van 1800 vierkante meter wordt de nieuwe winkel bijna twee keer zo groot als de huidige. Boven het winkelpand worden zeven appartementen gebouwd. Nadat het gebouw klaar is, wordt het naastgelegen openbare parkeerterrein aangelegd. Dit terrein biedt plaats aan 93 auto’s.

Voor de start van de daadwerkelijke nieuwbouw zijn de projectontwikkelaar en supermarkteigenaar Will Hesselberth afhankelijk van de Raad van State. Die moet zich nog altijd buigen over de nieuwbouwplannen. ,,Ondertussen kan er al wel worden begonnen met de sloopwerkzaamheden”, vertelt Hesselberth.

Twee jaar wachten op behandeling door Raad van State

Het dossier wacht al bijna twee jaar op een behandeling door de Raad van State. Hesselberth heeft nog altijd het volste vertrouwen in een goede afloop. Bij een positieve uitkomst kan er worden begonnen met de bouwwerkzaamheden. ,,Dan duurt het nog zeker één tot anderhalf jaar voordat de nieuwe supermarkt gerealiseerd zal zijn.”

Het gebied tussen het nieuwe parkeerterrein van de supermarkt en het protestants kerkje is meegenomen in het totaalontwerp van het nieuwe supermarktterrein. Hier is een parkachtige omgeving voorzien. Nadat de ontwikkelaar de supermarkt en het parkeerterrein heeft opgeleverd, legt de gemeente Cranendonck het parkje rondom het kerkje aan. De gemeente heeft met de projectontwikkelaar afgesproken, dat die een passende invulling geeft aan de bestaande Jumbo-locatie aan het Capucijnerplein. Deze invulling wordt in overleg met inwoners en ondernemers nader onderzocht.

Belangrijke pijler onder het Budelse centrumplan

De verplaatsing van de Jumbo is een belangrijke pijler onder het Budelse centrumplan. Dat is ook het project De Capucijner op de voormalige locaties van schoenenwinkel Tasko en de Rabobank aan het Capucijnerplein. Daar is de bouw van 35 huurappartementen met daaronder een commerciële ruimte inmiddels in volle gang. Het volledige gebouw wordt naar verwachting volgend voorjaar opgeleverd.

Verder gaan onder meer de Deken van Baarsstraat en Dr. Ant. Mathijsenstraat op de schop. Ook een tiental aangelegen woonstraten wordt onder handen genomen. De riolering en bestrating van deze toegangswegen wordt eveneens vernieuwd. Verder wordt het Capucijnerplein omgetoverd in een groen, multifunctioneel belevingsplein. De werkzaamheden, die in totaal anderhalf jaar zullen duren, starten waarschijnlijk in het voorjaar van 2023.