Voormalig Soerendonks café ‘Maoske’ danig in verval: ‘Het doet pijn het pand zo te zien’

ZOMERSERIESOERENDONK - Nadat de deur van café ‘Maoske’ in Soerendonk in 2001 definitief op de knip ging, is het pand danig in verval geraakt. Stukken steen vallen uit de muur en de staat van het voormalige, populaire café wordt het best geïllustreerd door een heuse berkenboom die uit de muur groeit.

,,Het is triest zoals het er nu uitziet”, zegt Jaco Maas (64). ,,Iedere keer als ik er langs kom, doet het pijn”, vult zijn zus Bertha (69) aan. Zij zijn de laatste bewoners van het karakteristieke pand, dat rond 1860 opgetrokken is uit de typische grijze zandsteen. Het heeft al die jaren een caféfunctie gehad. Om te voorkomen dat passanten stukken steen op hun hoofd krijgen, zijn er voor de zekerheid hekken aan de voorzijde van het pand aan de Dorpsstraat geplaatst.

Na het overlijden in 2000 van hun vader Frans Maas – ‘Maoske’ in de volksmond genoemd – hebben zijn vier kinderen het café nog tot en met carnaval 2001 draaiend gehouden. Op zondag 11 maart 2001 ging om middernacht de deur op de knip. Definitief zou later blijken. Er is nadien nooit meer een uitbater geweest om het café te runnen. Wel is het pand - toen nog in bezit van de Budelse Brouwerij - nog enige tijd antikraak bewoond geweest.

Thuishonk

Frans Maas en zijn vrouw Gusta runden vanaf 1953 het café. ,,Ons pap had graag de vijftig jaar volgemaakt, maar dat heeft hij net niet gehaald”, zegt Bertha Maas. ,,Ik ben er geboren en heb er een prachtige tijd gehad”, zegt Jaco. ,,Het was een plek waar vooral de Soerendonkse vrijgezellen kwamen kaarten of biljarten.” Ook was het café het thuishonk voor veel Soerendonkse verenigingen.

Bertha Maas vertelt dat ook de kinderen Maas hun bijdrage hebben geleverd: ,,Ik liep al te oberen toen ik een jaar of tien was.” Later, toen ze haar rijbewijs had, bracht ze ook regelmatig klanten die een pilsje teveel hadden gedronken, naar huis. Vooral op de zondagen werd het café druk bezocht: ,,Na de hoogmis werd er volop getoept en gekruisjast”, zegt Jaco.

En als de voetbalclub zijn thuiswedstrijden speelde op het veld achter het café was het tijdens de rust en na de wedstrijd volle bak: ,,Er was een gat in de heg gemaakt en de klanten kwamen dan via het herentoilet binnen om snel even een paar pilsjes te pakken. Op een blaadje werden dan wat streepjes gezet en dat werd allemaal na de wedstrijd afgerekend”, vertelt Jaco.

Goede harmonie

Dat het pand nu compleet vervallen is, doet pijn. ,,Wij huurden het café met woonhuis en kleine verbouwingen en het onderhoud lieten we zelf doen. We hebben ook verwarming laten aanleggen. Dat werd in goede harmonie met ‘de brouwer’, Gerard Arts, verrekend in de huurprijs. Omdat wij het goed bijhielden, doet het nu extra pijn om te zien hoe het er nu uitziet”, zegt Jaco.

Het pand is onlangs overgenomen door de Maarheezer ondernemersfamilie Winters. ,,We zijn bezig met herontwikkeling van dit pand en het naastgelegen voormalige café De Sport. We willen er zorg- en/of starterswoningen bouwen. We willen de plannen dit jaar afronden en hopen dat de woningen er eind 2022 staan”, aldus Everard Winters.