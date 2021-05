Voorrang voor senioren bij nieuwe appartementen in Budel

Coronaslui­ting dreigt cursuscen­trum De Smederij te nekken; eigenaar ten einde raad en stapt naar rechter

19 april SOERENDONK - Het voortbestaan van cursuscentrum De Smederij in Soerendonk hangt aan een zijden draadje vanwege de corona. Van de gemeente moet de zaak op slot blijven. Eigenaar Pierre Rooymans denkt daar heel anders over. De rechter moet nu bepalen: is De Smederij nu wel of geen openbare ruimte?