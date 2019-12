Voorstellingen Schootitief: feest der herkenning in Budel-Schoot

BUDEL-SCHOOT - De voorstelling 'Vrijheid, een muzikaal verhaal' van de groep Schootitief was vrijdag en zaterdag voor veel bezoekers een feest der herkenning. En voor nieuwkomers in Budel-Schoot was het prima gelegenheid om het dorp beter te leren kunnen.

Na een pauze van drie jaar pakte Schootitief eerder dit jaar de draad weer op met een zogenoemde inspiratieavond in de plaatselijke dorpskerk. Na dit uitstapje was gemeenschapshuis De Reinder het afgelopen weekend het decor voor het vijfde deel in de voorstellingenreeks 'Schootitief, een muzikaal verhaal', waarmee in 2011 is gestart. Een kleine vierhonderd bezoekers, goed voor twee volle zalen, bezochten de optredens van elfkoppige gezelschap, waarbij het accent steeds ligt op positieve elementen en ontwikkelingen in het dorp.

Thema ‘Vrijheid’

Schootitief liet zien dat je met het thema 'Vrijheid' - geïnspireerd door 75 jaar bevrijding - breed kan uitwaaieren. Er werd niet alleen ingezoomd op leven in vrijheid, maar bijvoorbeeld ook op vrijheid van geest en vrijheid van meningsuiting. Tijdens het avondvullende programma werd moeiteloos geschakeld van luchtige onderwerpen naar soms zware en zelfs filosofische thema's, zoals met de uiteenzetting over de Oostenrijkse neuroloog, psychiater en overlever van de holocaust Viktor Frankel.

De voorstellingen laten zich daardoor niet in een hokje plaatsen. Muzikaal verteltheater is waarschijnlijk de beste omschrijving. Oude en nieuwe hits als 'Rollercoaster' en 'It's Raining Men' werden hiervoor overgoten met een scheutje 'Schootiviteit'. De combinatie van muziek en beeld viel goed bij het publiek. Bezoekers kregen zowel nostalgische als eigentijdse foto's en filmpjes voorgeschoteld, bijvoorbeeld van het uitdelen van 'free hugs' (gratis omhelzingen) bij de lokale buurtsuper. Ook was er een reportage over Thieu Cornelissen. Hierin vertelt de pastor, die vorig jaar afscheid nam van Budel-Schoot, met veel gevoel voor humor hoe hij na zijn pensioen het spreekwoordelijke zwarte gat weet te ontlopen. Voor veel hilariteit zorgde zijn anekdote over het schoonmaken van de vijver bij het klooster van de Salvatorianen in Hamont en het daarbij benodigde duikerspak.

Muisstille zaal

Een ode was er ook voor Wim van den Dungen, die van 1966 tot 1974 bij PSV voetbalde. Muisstil was het in de zaal tijdens het eerbetoon aan Indiëganger Johan van Seggelen. De militair, naar wie in het dorp een straat is vernoemd, overleed in 1947 op 22-jarige leeftijd bij de politionele acties in Indonesië.