Voorzitter Bram Baks: ‘De Mijl van Mares blijft een mooie mix van feest en wielrennen’

Terug in het NieuwsMAARHEEZE - Drie jaar geleden was hij alleen nog maar toeschouwer bij de Mijl van Mares. Bram Baks is inmiddels een jaar voorzitter.

Even zag het er naar uit, dat de meeste rondjes van de wielertocht Mijl van Mares wel gereden waren. Ruim twee jaar geleden luidde toenmalig voorzitter, Cees Warendorff de noodklok. Een aantal bestuursleden stopte met het bestuurswerk, na jarenlang actief binnen ‘De Mijl’ te zijn geweest.

Ook Warendorff wilde na achttien jaar voorzitterschap eigenlijk wel stoppen. Omdat er binnen eigen gelederen niet direct een nieuwe voorzitter voorhanden was, ging hij nog een jaar door. Een oproep via de media waarin duidelijk werd, dat het voor het toenmalige bestuur echt twee minuten voor twaalf was, leverde een paar nieuwe bestuursleden op.

,,Mijn broer Koen heeft zich toen aangemeld”, vertelt Bram Baks. ,,Ik werd in diezelfde tijd gevraagd door bestuurslid Ruud van Mierlo. Ineens zaten we, zonder dat we het van elkaar wisten, bij Cees Warendorff voor een kennismakingsgesprek.”

Omdat hij beroepsmatig de nodige ervaring heeft op logistiek gebied – hij werkt bij Logic Centre Weert – kreeg hij die bestuurspost. En een jaar later werd hij de nieuwe voorzitter. ,,Ons doel is om de Mijl van Mares overeind te houden met vrije entree en aantrekkelijke wedstrijden”, zegt Baks duidelijk.

Zelf ziet hij zijn rol meer liggen binnen de eigen organisatie. De vorige voorzitters, Warendorff en Frans Swinkels waren ook echte netwerkers. ,,Die rol heb ik ook wel, maar wat minder. We hebben binnen ons bestuur iemand die dat heel goed kan, Teun Vermeer. Hij onderhoudt contacten met de organisatie van andere criteriums, de KNWU en sponsoren”, zegt Baks.

Nieuwe opzet

De grootste verandering die het nieuwe bestuur heeft ingezet, is een nieuwe opzet van ‘De Mijl’. Voorheen werden er tachtig rondjes gereden en de snelste sprinter was natuurlijk de winnaar. In de nieuwe opzet is de wedstrijd opgeknipt in een afvalrace en een puntenkoers. De combinatie van die twee klassementen levert de uiteindelijke winnaar op. In 2018 was dat Niki Terpstra.

,,Dit geeft veel meer strijd, want bij de afvalkoers wil niemand als eerste afvallen. De puntenkoers is boeiend vanwege de vele sprints om de punten”, stelt de voorzitter. Baks is wel betrokken bij overleggen met besturen van andere criteriums en de KNWU om te komen tot een kwaliteitslabel waaraan een criterium moet voldoen. ,,We gaan ons meer professionaliseren. We overleggen ook over nieuwe mogelijkheden. Zo vertellen wij anderen over het hoe en waarom van onze nieuwe opzet”, zegt Baks enthousiast.