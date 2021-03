Vrachtverkeer niet meer door kern Heeze; rotonde Wilhelminaplein krijgt extra doorsteek voor fietsers

Het vrachtverkeer dendert al tientallen jaren door het centrum van Heeze. Met de nieuwe Randweg en een opgepimpte Muggenberg is er een mooi alternatief gekomen om de kern te mijden. Desondanks kiezen veel vrachtwagenchauffeurs ervoor de oude route te volgen.

En dus is het volgens het college van Heeze-Leende tijd voor een verbod voor doorgaand vrachtverkeer in het centrum. Voor ‘aantoonbaar bestemmingsverkeer’ geldt een uitzondering. Bestuurders van vrachtwagens die kunnen aantonen dat ze in de kern van Heeze moeten zijn om goederen te laden of lossen blijven welkom.

Doorsteek rotonde Wilhelminaplein

Het vrachtwagenverbod heeft voor de verkeersdruk op de rotonde van het Wilhelminaplein niet veel effect, zo is de verwachting. In plaats vanaf het centrum de rotonde ‘driekwart-rond’ te nemen, zullen vrachtwagens die naar industrieterrein De Poortmannen rijden voortaan vanuit de Oude Stationsstraat rechtsaf de Nieuwendijk opdraaien.

Dit heeft wel gevolgen voor de veiligheid van fietsers, zo concludeert adviesbureau RA Infra die de situatie voor de gemeente Heeze-Leende heeft onderzocht. Fietsers moeten gebruik maken van de fietsstrook op de rotonde waardoor zij in de dode hoek van de vrachtwagen terecht kunnen komen. Een extra doorsteek voor fietsers zou volgens het bureau een goede oplossing kunnen zijn.

Quote Het vrachtwa­gen­ver­bod heeft direct effect voor een groot gedeelte van Heeze Wethouder Frank de Win, Gemeente Heeze-Leende

Het verbod is een van de maatregelen om de kern van Heeze verkeersveiliger en leefbaarder te maken. Later worden bijvoorbeeld de Kapelstraat en Jan Deckersstraat nog ingericht als 30 km/u per uur gebied.

Volgens wethouder Frank de Win heeft het vrachtwagenverbod een groot effect op het centrum en zitten andere verkeersmaatregelen in de pijplijn: ,,Dit jaar proberen we een voorkeur uit te spreken voor het vervolgtracé van De Randweg naar De Poortmannen. Ook loopt er momenteel een haalbaarheidsonderzoek met ProRail en de provincie voor een ongelijkvloerse spoorwegovergang bij De Poortmannen. Voordat dit is gerealiseerd zijn we echter al een tijd verder. Het vrachtwagenverbod heeft direct al effect voor een groot gedeelte van Heeze.”

Centrale As

Volledig scherm Het gebied waarbinnen het verbod voor doorgaand vrachtverkeer geldt. © Gemeente Heeze-Leende Bijna de gehele kern van Heeze valt in de verbodszone, uitgezonderd het zuidoostelijke gedeelte nabij de Ginderover, Somerensweg en Sterkselseweg. Deze wegen vormen in de bestaande situatie de ontsluiting van het bedrijventerrein De Poortmannen in de richting van Geldrop/A67 en Someren.

De realisatie van de zogeheten Centrale As - de nieuwe wegverbinding tussen de Somerenseweg in Heeze en de A2 - is een ontwikkeling voor de lange termijn. In combinatie met het doortrekken van de Centrale As naar de Somerenseweg en het verbinden van de Randweg op de Centrale As ontstaat een wegverkeerssysteem dat zorgt dat de doorgaande verkeersstromen helemaal buiten de kernen worden afgewikkeld.

Als al die plannen klaar zijn, is er een alternatief voor het vrachtverkeer en kan het vrachtwagenverbod aan de zuidkant van Heeze worden uitgebreid op de Somerenseweg binnen de bebouwde kom, Ginderover, Nieuwendijk, Oude Stationsstraat en gedeeltelijk op Leenderweg.

Het plan ligt nu ter inzage. Belanghebbenden kunnen nog bezwaar aantekenen. Pas hierna beslist het college over het definitieve verkeersbesluit.

Klik hier voor de complete verkeersvisie van Heeze-Leende.