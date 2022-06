Vrachtwagen vol gedoneerd speelgoed laat vluchtelingenkinderen glunderen op AZC

Hee­ze-Leen­de hoopt op meer geld van het rijk voor opknap­beurt De Ber­kenschut­se: ‘Situatie voor leerlingen is nijpend’

HEEZE - Heeze-Leende baalt dat het als kleine gemeente zoveel geld moet vrijmaken voor de opknapbeurt van regioschool De Berkenschutse. Maar de nood is hoog, een investering van miljoenen is nodig. Tegelijkertijd is er nog hoop dat Den Haag met een extra zak geld over de brug komt.

8 juni