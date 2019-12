Vrees voor extra verkeer bij uitbreiding haven Budel-Dorplein

Het aantal vrachtwagenbewegingen neemt toe als de haventerminal met vier hallen met nog eens drie op- en overslaghallen wordt uitgebreid. In 2030 komen er 140 vervoersbewegingen per dag bij, is de voorspelling die haveneigenaar en transporteur GVT liet maken. De vrachtwagens die van en naar de overslaghaven in Budel-Dorplein rijden, maken nagenoeg gelijk verdeeld gebruik van de route via de Kempenweg (N564) naar Weert en door Budel-Dorplein.

Bij de eerste plannen zo’n tien jaar geleden zouden containers nog via het spoor vervoerd worden maar die optie is vervallen. Een ontsluitingsweg om de kern van Budel-Dorplein te ontlasten, kan niet worden aangelegd omdat de komst van het Duurzaam Industriepark Cranendonck (DIC) door de stikstofuitspraak van de Raad van State is tegengehouden. „Hopelijk krijgen we uiterlijk eind januari uitsluitsel van de provincie over de toekomst van het DIC want de afspraak is dat de ontsluitingsweg er komt als het DIC wordt ontwikkeld”, stelt wethouder Frans Kuppens van de gemeente Cranendonck tijdens een bijeenkomst voor omwonenden woensdagavond. Tot slot is in 2013 al de haalbaarheid van een Westtangent onderzocht, een route vanuit het distributiecentrum van de Lidl aan de Zuid-Willemsvaart richting A2 om de Ringbaan-West in Weert te ontlasten. Ook die is niet gerealiseerd. „Er vindt nu een gebiedsverkenning Weert - Eindhoven plaats samen met een aantal Nederlandse en Belgische grensgemeenten en de provincie”, laat een gemeentewoordvoerder van Weert weten. „De totale verkeersmobiliteit in het gebied De Kempen wordt daarin bekeken.”