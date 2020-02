Vrienden uit Heeze willen de Nieuwendijk weer laten stralen

Lex Bongers en Wim en Bart van de Paal, drie vrienden van rond de 30 en Heezenaren in hart en nieren storen zich al tijden aan de aanblik van de Nieuwendijk. ,,De Nieuwendijk is al een tijdje aan het verloederen. Het ziet er op dit moment echt niet uit als je vanuit Someren naar het hart van het dorp rijdt. Dit is geen warm welkom”, vertelt Wim van de Paal. ,,We willen daarom een begin maken om de entree naar het centrum van Heeze, de hoek voor de rotonde, aan te pakken. Onze Parel van Brabant moet weer stralen.”

Het was Bongers die met het idee voor nieuwbouw kwam. ,,Het pand hier aan de Nieuwendijk stond niet officieel te koop, het was in handen van een investeringsmaatschappij. Wij hebben contact gelegd met deze maatschappij en we hebben het eind 2019 met z’n drieën gekocht.” Bart van de Paal: ,,We hebben uitgelegd wat onze plannen zijn en de investeringsmaatschappij ging akkoord met de verkoop. We zijn blij dat het ons gegund is.”

Drie bouwlagen

Bart van de Paal De planning is dat er op de locatie aan de Nieuwendijk rond de twintig appartementen komen in drie bouwlagen. Bongers: ,,Royale drie- en vier-kamer appartementen met een oppervlak tussen de 90 en 130 vierkante meter. Bovenin willen we penthouses realiseren met uitzicht op de bossen van het wandelpark.”



Bart van de Paal: ,,We mikken met de appartementen op senioren en mensen van middelbare leeftijd. Alles wordt rolstoel en senior vriendelijk. Er komt ook een lift in het gebouw en verder alle voorzieningen die nodig zijn. We willen hiermee inspelen op de behoefte aan seniorenwoningen in Heeze.” De appartementen zijn voor de verkoop, maar ook voor de verhuur.

De mannen hadden al contact met Hertroijs Architekten in Valkenswaard. Bongers: ,,Hertroijs Architekten heeft de eerste tekeningen voor ons gemaakt en daarmee zijn we naar het gemeentebestuur gestapt.” De bouwtekeningen worden regelmatig bijgeschaafd en aangepast naar aanleiding van opmerkingen van de gemeente. Wim van de Paal: ,,We willen er vol voor gaan en wie weet komen er daarna nog meer mogelijkheden om Heeze te verfraaien.”

Casco

Het is de bedoeling dat de koopappartementen casco opgeleverd worden. De nieuwe huurders krijgen straks een standaard afwerking aangeboden, laat Bongers weten.