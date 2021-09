‘Vriendinnetjes waren niet welkom op fabrieksterrein’

BUDEL-DORPLEIN - Het is nauwelijks nog voor te stellen, maar May Evraets woonde als kind op het fabrieksterrein van de Kempensche Zink Maatschappij (KZM) in Budel-Dorplein. De bijzondere geschiedenis van het voormalige fabrieksdorp staat zondag centraal tijdens Open Monumentendag.

Meerdere gebouwen uit die tijd openen die dag de deuren. Ook een gedeelte van het fabrieksterrein van Nedzink en de huidige zinksmelter Nyrstar is opgenomen in de route die voor Open Monumentendag is uitgezet. Dat geldt ook voor de voormalige directeurswoning De Witte Villa. Daar stond in 1943 de wieg van May Evraets. In de Tweede Wereldoorlog hadden haar ouders Anton en Maria Evraets-Vromans hun intrek in het statige gebouw genomen. Evraets: ,,De familie Dor (stichters van de zinkfabriek en naamgevers van het dorp, red.) was namelijk bang dat de Duitsers de villa in beslag zouden nemen. Toen ik een jaar of 7 was zijn we naar het fabrieksterrein verhuisd.”

Het gezin met vier kinderen betrok daar een woning in het hoofdgebouw, pal naast het onderkomen van de bedrijfsbrandweer. Evraets: ,,Later trok er ook een gezin in de portiersloge, maar zij woonden voor de slagboom.”

Haar vader was dé elektroman van de oude zinkfabriek. ,,Als er een storing was in de fabriek of in het dorp dan werd hij erbij gehaald. Mijn vader ging nooit op vakantie. Hij zag het als zijn plicht om aanwezig te zijn.”

In het begin was het wennen. ,,Ik had veel moeite met slapen. De pletterij lag vlak achter onze woning en die was dag en nacht in bedrijf.”

Stomende locomotieven

Als kind rolschaatste ze tussen de dampende en stomende locomotieven. ,,Dat is nu natuurlijk niet meer voor te stellen, maar wij wisten vroeger niet beter. Overdag was het te gevaarlijk om buiten te spelen, maar in de namiddag werd het wat stiller en rustiger. We moesten vooral onszelf amuseren, want vriendjes en vriendinnetjes waren niet welkom op het fabrieksterrein. Regelmatig kwamen wij op plekken waar we eigenlijk niet mochten komen. Zo hebben we een keer met een lorrie op het spoor gereden.”

Haar ouders waren van vele markten thuis. Ze droegen onder meer zorg voor de kantoorruimtes. Ook werd ze regelmatig gevraagd een oogje in het zeil te houden als er in de avonduren boven in het laboratorium nog iets stond te pruttelen. Daarnaast boden ze als EHBO’er ondersteuning aan de huisarts, die toen nog op het terrein kwam. ,,Mijn moeder heeft het vak van verpleegster op de werkvloer geleerd. En als er iemand in het dorp moest bevallen, dan werd zij er vaak bijgehaald.”

De fabriek breidde zich ondertussen uit. Daardoor moest het gezin steeds meer ruimte inleveren. Evraets: ,,Op mijn achttiende zijn we naar de St. Barbaraweg verhuisd. Ook daar had ik in het begin moeite met slapen. Niet vanwege het lawaai, maar juist vanwege de stilte.”

Op 11 en 12 september vindt de landelijke Open Monumentendag plaats. In de gemeente Cranendonck opent een groot aantal bijzondere gebouwen de deuren. Dit gebeurt op beide dagen van 10.00 tot 16.00 uur. Veel van deze locaties zijn normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek. Op zaterdag 11 september zijn monumenten in Budel, Maarheeze en Soerendonk te bezoeken, waaronder rijksmonument Het Kerkje en enkele voormalige ‘teutenhuizen’. Zondag 12 september zijn de deuren geopend van een groot aantal bijzondere gebouwen in het voormalige fabrieksdorp in Budel-Dorplein, zoals twee voormalige villa’s van de familie Dor en het geheel vernieuwde ‘Cantine theater’. Meer info is verkrijgbaar bij VVV Cranendonck of via openmonumentendagcranendonck.nl.

Volledig scherm Anton en Maria Evraets voor hun woning op het fabrieksterrein, met in het midden dochter Jo. © Familie Evraets

Volledig scherm May Evraets op rolschaatsen. © Familie Evraets