Vrijwilligers van de Zonnebloem in Budel in de schijnwerpers

Update Duizenden varkens dood bij zeer grote stalbrand Nederweert

2 juni NEDERWEERT - Een stal met 4600 varkens aan de Bloemerstraat in Nederweert is dinsdagmiddag getroffen door een zeer grote brand. Al deze dieren zijn om het leven gekomen. Zo’n 3000 varkens in een naastgelegen stal konden worden gered. Er raakten geen mensen gewond. De stal is volledig verwoest.