Vrijwilligerspenning gemeente Cranendonck voor Harry Rooijakkers en Nelly Lammers

Oeps, foutje: in Brabant mag je voortaan ook met een havik op een nijlgans jagen (al is dat niet eenvoudig)

EERSEL/DEN BOSCH - Jagen op nijlganzen mag in Noord-Brabant voortaan ook met een havik, slechtvalk of woestijnbuizerd. Met dank aan valkenier Arnoud Heijke uit Eersel: hij ontdekte een foutje in de regels van de provincie en maakte daar werk van.

10:28