Vrouw gewond na botsing tegen boom in Heeze

Leende zamelt geld in voor restaurant­ei­ge­naar ‘Luo’ die vastzit in China vanwege coronavi­rus

16 februari LEENDE - Inwoners van Leende trekken de portemonnee om de eigenaren van het Chinese restaurant in hun dorp een hart onder de riem te steken. De horecagelegenheid Lotus is de komende periode noodgedwongen dicht omdat de twee uitbaters vastzitten in een Chinees bergdorpje. Als gevolg van het uitbreken van het coronavirus kunnen ze geen kant op.