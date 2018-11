Vrouwen betrapt op illegale prostitutie in Heeze-Leende

Nieuwe burgemees­ter Cranendon­ck dinsdag­avond geïnstal­leerd

20 november BUDEL - In het bestuur van een gemeente zitten is niks nieuws voor hem, maar verantwoordelijk zijn voor het op een na grootste azc is dat wel. Roland van Kessel wordt dinsdag benoemd als burgemeester van Cranendonck. ,,De koers die is ingezet om overlast door asielzoekers aan te pakken is goed.”