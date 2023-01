VV Maarheeze wil ook investeringen in sportpark, net als SV Budel

De gemeenteraad kende SV Budel in november 2022 een bedrag van 850.000 euro toe om op het Budelse sportpark een kunstgrasveld aan te leggen. SV Budel had de gemeenteraad een ‘brandbrief’ gestuurd. Hoewel het fikse bedrag niet in de begroting was opgenomen, maakte de raad dit bedrag toch vrij.

‘Gemeente belooft al jaren structurele oplossingen’

VV Maarheeze heeft nu ook een brandbrief met een wensenlijstje gestuurd. Daarin stelt het bestuur van de voetbalclub dat men verbaasd is dat er ‘zo snel zo’n grote investering in een enkele sportvereniging de goedkeuring van de gemeenteraad krijgt’.

,,Wij als VV Maarheeze worstelen ook al jaren met structureel achterstallig onderhoud op sportpark De Romrijten. We horen nu al meer dan tien jaar dat de gemeente hiervoor structurele oplossingen gaat aanbieden, maar tot op de dag van vandaag is hier nog altijd geen zicht op”, schrijft het bestuur van VV Maarheeze in haar brandbrief.

Quote De drainage is zo slecht, dat we bij nat weer vaak trainingen moeten afgelasten Voorzitter Huub van der Linden

,,We hebben veel enthousiaste leden en vrijwilligers en die houden de accommodatie goed bij. Het complex ligt er dankzij hen verzorgd bij”, aldus Huub van der Linden, voorzitter van VV Maarheeze. In eigen beheer en met inzet van vrijwilligers heeft de club ook al renovaties en uitbreidingen verricht aan de kantine en kleedruimtes, die al van 1976 dateren. Maar er blijft een aantal renovaties noodzakelijk die niet door de vrijwilligers opgepakt kan worden, maar waar een taak voor de gemeente ligt, stelt het bestuur.

Bij nat weer kan er niet getraind worden

Zo is de conditie van de velden, net als bij de SV Budel, gewoon slecht. Er wordt al decennialang op dezelfde grasmat gespeeld. VV Maarheeze heeft uit eigen middelen geïnvesteerd in een grasmaaimachine en een machine om de grasmat te rollen om de grasmat op een acceptabel niveau te houden.

Volledig scherm Er wordt door jong en oud lekker gevoetbald bij VV Maarheeze. De club wil graag het achterstallig onderhoud op het sportpark aangepakt zien. Daar is geld voor nodig. © archieffoto Kees Martens/DCI Media

Ondanks dat onderhoud door de vrijwilligers van de club, wordt de conditie van de velden steeds slechter. ,,De drainage is zo slecht, dat we bij nat weer vaak trainingen moeten afgelasten”, zegt Van der Linden. Volgens hem is het tijd om een nieuwe, goed drainerende onderlaag aan te leggen met een ondergrondse beregeningsinstallatie. De huidige beregeningsinstallatie – eigendom van de gemeente – vertoont te vaak mankementen.

Verder wil VV Maarheeze dat de gemeente de omheining en toegangspoorten van het sportpark op orde brengt. ,,Door achterstallig onderhoud verkeren die in een slechte staat en hebben hun functie verloren”, aldus het bestuur. Dat geldt ook voor de ballenvangers achter de doelen. Daar is al jaren geen onderhoud meer aan gepleegd.

Bomen snoeien voor meer licht op trainingsveld

De gemeente moet ook zorgen dat bomen rond het trainingsveld gesnoeid worden, vindt het bestuur van VV Maarheeze. Door achterstallig snoei-onderhoud groeien de bomen voor de verlichtingsarmaturen zodanig door, dat de lichtopbrengst nog maar een fractie is van wat er feitelijk nodig is.

VV Maarheeze hoopt dat de gemeenteraad bereid is om ook flink in het Maarheezer sportpark te investeren. ,,Bij de vrijwilligers leeft nu zo’n beetje het gevoel dat de gemeente het allemaal wel oplost als je zelf zo weinig mogelijk doet”, aldus Van der Linden.