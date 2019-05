VVD: Centrumplan Leende mogelijk 3 miljoen duurder

Voorzitter Robert Groenewoud van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Heeze-Leende trekt deze conclusie uit een raadsvergadering die enkele weken geleden achter gesloten deuren plaatsvond. De geheimhouding waaraan raadsleden zich daarna moesten houden, is maandagavond in een (openbare) gemeenteraad formeel opgeheven. Dat is omdat de gemeente inmiddels een keuze heeft gemaakt voor een aannemer, Hegeman BV uit Leende.

Tegels

Verantwoordelijk wethouder Frank de Win (CDA) is het niet eens met de conclusie van de VVD. Hij zegt dat de nieuwbouw op zich wel duurder wordt, maar dat dat nog niet hoeft te betekenen dat de jaarlasten voor de gemeente ook gaan stijgen. De jaarlasten worden berekend over de komende 40 jaar; de voorlopige levensduur van het gebouw. De Win zegt dat de onderhandelingen met de aannemer over het drukken van de kosten ook nog lopen. ,,Het gaat dan bijvoorbeeld over het kiezen van een ander soort tegels”.

De kosten van het plan in hartje Leende houden de gemoederen al jaren bezig. Het bedrag dat de gemeente er voor over heeft is al een paar keer verhoogd. Uiteindelijk werd een budgetplafond van ruim 12 miljoen euro afgesproken. Maar toen bleek er geen bouwer te vinden die de opdracht voor dat bedrag wilde aannemen. In overleg met de gemeenteraad werd afgesproken om desondanks met 2 partijen verder te praten.

Monddood

Over het resultaat van die gesprekken is de gemeenteraad onlangs in een besloten vergadering geïnformeerd. Die beslotenheid was volgens het college nodig vanwege het economisch belang van de gemeente. De Win: ,,Je wil een aannemer natuurlijk niet wijzer maken dan noodzakelijk". De VVD was daar als enige partij falikant tegen. Groenewoud: ,,We hebben eerdere verhogingen van het bedrag ook gewoon in een openbare vergadering besproken. Wij vinden het onacceptabel dat zo'n belangrijk onderwerp, een van onze topdossiers notabene, aan de openbaarheid onttrokken wordt. Op deze manier zijn partijen met een afwijkende mening monddood gemaakt.”

Heisessie

De VVD heeft over de besloten vergadering en de geheimhouding die werd opgelegd, direct formeel bezwaar ingediend bij de burgemeester. Die heeft nu toegezegd dat de gang van zaken over twee weken in de jaarlijkse heisessie van de gemeenteraad wordt besproken. De VVD is daar blij mee: ,,Want dit mag in de toekomst zo niet meer gebeuren”.