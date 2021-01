VVD Cranendonck trekt steun voor asielzoekerscentrum Budel in

CRANENDONCK - Als het aan VVD Cranendonck ligt sluit het asielzoekerscentrum in Budel per 1 juli 2024 de deuren. De partij vindt dat er teveel wordt afgeweken van de oorspronkelijke afspraken.

De VVD worstelt al enige tijd met het azc. Klachten over overlastgevende asielzoekers worden luider en de herontwikkelingsplannen voor het azc-terrein in Budel bevatten te veel losse eindjes. De emmer liep deze week over bij het lezen van de antwoorden van het college van B en W op de vragen die de VVD vorige maand had gesteld.

,,We wilden meer duidelijkheid over de afgesproken termijnen en over de mogelijkheid om de bestuursovereenkomst op te zeggen”, vertelt VVD-fractievoorzitter Jordy Drieman. Zijn partij was onder meer in de veronderstelling dat in 2016 is afgesproken dat het azc er tien jaar mag blijven en dat de gemeenteraad na die tien jaar kan besluiten om de verbintenis al dan niet te verlengen met vijf jaar.

Maar de termijn van tien jaar is pas in 2018 ingegaan, na het tekenen van de bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Ook de evaluatiepunten zijn volgens de VVD niet helder geformuleerd en bovendien biedt de huidige bestuursovereenkomst te weinig ruimte om als gemeenteraad te blijven sturen. ,,De maat is vol”, aldus Drieman.

Tijdelijke ontheffing loopt 1 juli 2024 af

De VVD gaat de bestemmingsplanwijziging die nodig is voor het herontwikkelingsplan niet steunen. Nu is het azc in Budel gevestigd op basis van een tijdelijke ontheffing die op 1 juli 2024 afloopt. Drieman: ,,Dan zou de gemeente op die datum zonder juridische consequenties onder de overeenkomst uit kunnen komen. De tijdelijke ontheffing om op het kazerneterrein asielzoekers op te vangen, loopt dan af.”

Drieman geeft aan dat de VVD altijd bereid is te luisteren als het COA opnieuw met de gemeenteraad in overleg wil: ,,Maar wat ons betreft stopt het azc op 1 juli 2024.”

Uit de pas

De coalitiepartij loopt hiermee wel behoorlijk uit de pas met het college van B en W en nota bene de eigen wethouder Marcel Lemmen die de nieuwbouw van het azc in zijn portefeuille heeft. Lemmen wil zelf niet reageren.

Fractievoorzitter Hans Teklenburg van coalitiegenoot CDA zegt verrast te zijn met de nieuwe inzichten van de VVD. ,,Maar dat verandert voor ons niets. Wij blijven achter onze motie staan die eind vorig jaar werd aangenomen.”

Dat een coalitiegenoot ineens sterk afwijkt van het collegestandpunt en zelfs van hun eigen wethouder moet volgens Teklenburg kunnen: ,,Die ruimte moet er zijn. Maar dit zal bij een volgend overleg tussen de collegepartijen ongetwijfeld ter tafel komen.”

Quote De VVD gaat wel erg scherp door de bocht Koen van Laarhoven , Cranendonck Actief

Coalitiepartij Pro6 en oppositiepartij Cranendonck Actief geven aan dat sluiting van het azc geen optie is. ,,De VVD gaat wel erg scherp door de bocht”, zegt Koen van Laarhoven van Cranendonck Actief. ,,Wel ben ik het met de VVD eens dat we als gemeenteraad beter de regie moeten houden.”

Die mening is ook Wim Aarts van Pro6 toegedaan: ,,Maar we zijn hartstikke voor het openhouden van het azc.”

Oppositiepartij ELAN is wel enthousiast over de ‘draai’ van de VVD. ,,Maar we moeten nog zien wat het waard is. Ik hoop uiteraard dat ze de daad bij het woord voegen”, laat ELAN-fractievoorzitter Carry van Rooij weten.

Lees hier meer over het herontwikkelingsplan van het COA voor het azc-terrein in Budel.