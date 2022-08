VVV Cranendonck volgende maand al terug in het Schepenhuis

BUDEL - De VVV in de gemeente Cranendonck wil in september al terug verhuizen naar het Schepenhuis in het centrum van Budel. ,,We gaan er nu echt vaart achter zetten.”

De VVV zat eerder al in het monumentale Schepenhuis. Omdat de gecombineerde VVV en het Smokkelmuseum er uit hun jasje groeiden, verhuisden de twee organisaties in 2016 naar het pand op de Markt 22a in Budel. Daar zijn ze nu nog altijd gevestigd.

Onlangs werd bekend dat de VVV terug zou keren naar het Schepenhuis. ,,Maar we gaan er nu echt de vaart achter zetten”, vertelt voorzitter Mat van der Heijden. Hij verwacht komende maand al over te kunnen.

De verhuizing is niet van vandaag op morgen, vertelt Van der Heijden: ,,We kregen als VVV vier jaar geleden al vanuit het gemeentebestuur de vraag of we wilden terugkeren naar het Schepenhuis. Dat doen we nu met plezier.”

VVV-balie in snoepwinkel

Een belangrijk aspect in de verhuizing was voor hem dat het voortbestaan van het Smokkelmusuem is gewaarborgd. Die ontkoppeling werd onlangs in gang gezet.

Inmiddels is er met hoofdhuurder ’t Kluutje in het Schepenhuis al gekeken naar een goede plek voor de VVV-balie. Die komt in de snoepwinkel, aan de andere kant waar nu de toonbank van 't Kluutje staat.

De VVV gaat de ruimte direct huren van ’t Kluutje. ,,We zijn blij met de komst van de VVV. Dit is een mooie combinatie met onze snoepwinkel en het dagcafé", vertelt Kim van Veldhoven van 't Kluutje.

Heemkundekring Baronie van Cranendonck is ook gevestigd in het Schepenhuis. De vereniging heeft er de beschikking over de zolder en de Schepenkamer op de eerste verdieping. ,,En we blijven hier zitten", vertelt bestuurslid Frank Walkate.

Maar de zolder is minder goed toegankelijk en de Schepenkamer is klein. De heemkundekring is dan ook op zoek naar een tweede locatie waarin het publieksactiviteiten kan organiseren. ,,En we willen graag laten zien waar we mee bezig zijn”, vertelt Walkate.

‘Na zomervakantie spijkers met koppen slaan’

Het protestants kerkje zou een optie kunnen zijn. Walkate wil daar niet op vooruitlopen: ,,We hopen op korte termijn daar meer over te kunnen vertellen. Ik denk dat we na de zomervakantie spijkers met koppen kunnen slaan.”

De samenwerking met ’t Kluutje in het Schepenhuis verloopt volgens Walkate prima: ,,We mogen binnenkort tijdens de open monumentendag zelfs gebruik maken van hun ruimte op de eerste verdieping voor onze tentoonstelling met pentekeningen.”