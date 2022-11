Waar komt de nieuwe weg naar De Poortmannen; infoavond over varianten

MET VIDEO Harry (86) schenkt eetbonnen aan minderbe­deel­den: 'Dan kunnen ze een keer lekker eten’

BUDEL - Budelnaar Harry Bos weet wat armoede is. Hij maakte als Amsterdams manneke de hongerwinter mee. Nu zet hij zich in voor de minderbedeelden in zijn dorp. ,,Kinderen gaan met honger naar school; kwajer kèn je me niet maken.”

11 november