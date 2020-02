Waarom Staatsbosbeheer bomen aanplant én kapt: van plofbomen naar langetermijnbos

Wie van Maarheeze in de richting van Sterksel rijdt, ziet vlak buiten de bebouwde kom een nogal desolate vlakte aan zijn linkerhand. Een bosbrand hield hier een jaar of twee geleden huis, met alle gevolgen van dien. Eeuwig zonde natuurlijk. Maar het biedt óók kansen, benadrukt Anton Vos. Met twee medewerkers van zijn bedrijf Bosadvies werkt hij momenteel aan nieuw leven in het gebied. Ze planten zes beukentwijgjes in een cirkel, met in het midden een takje hulst. Even verderop komen populieren, lijsterbessen en eiken.