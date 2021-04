Wagenbouwers en stichtingen zoeken naar Brabantsedag-alternatieven

Nu de 63ste Brabantsedag is verplaatst naar eind augustus 2022 wacht de wagenbouwersgroepen in Heeze opnieuw een zomer zonder theaterparade. Maar dat betekent allerminst dat het een Brabantsedagloze zomer wordt.

Stichting Brabantsedag maakte woensdag bekend dat het rijdende theaterspektakel opnieuw een jaar wordt verplaatst. Het recent gepresenteerde openingsplan van de Rijksoverheid biedt volgens de stichting te veel onzekerheden om het evenement deze zomer door te laten gaan. Door de coronamaatregelen komt onder meer de start van het bouwseizoen op 1 juni in het gedrang. Het openingsplan, met mogelijk vergaande versoepelingen eind augustus, biedt volgens het stichtingsbestuur wel kansen om iets te organiseren in het weekend van 28 en 29 augustus. Een werkgroep gaat zich hierover buigen.

Lego-parade

Ook afgelopen zomer werd geprobeerd het Brabantsedaggevoel levend te houden. Zo organiserende de stichting zelf een online quiz en hield de Stichting Vrienden Wagenbouwers een Lego-bouwwedstrijd als alternatief voor de theaterparade. Een tweede Lego-parade komt er niet, laat woordvoerder Thijs Verleg weten: “Wel zijn wij voornemens om iets te organiseren. Maar het besluit van de Stichting Brabantsedag is nog heel vers en we zijn ook afhankelijk van de alternatieven waar zij mee komt.”

Ge Wit ‘t Oit Noit Nie won in 2019 de 62ste en voorlopig laatste editie van de Brabantsedag. “Het is natuurlijk flink balen dat de Brabantsedag opnieuw niet doorgaat. Zelf waren we redelijk positief gestemd over de mogelijkheden om de parade dit jaar te laten plaatsvinden, maar we staan helemaal achter het besluit van de stichting”, zegt voorzitter Martine Sanders.

Ledentallen ondanks corona in de lift

Ondanks het niet doorgaan van het rijdende theaterspektakel in 2020, zat het ledental van GWTONN het afgelopen anderhalf jaar flink in de lift. Sanders: “We zijn gegroeid van 130 naar 143 leden. De motivatie was en is groot. Om het contact met de leden in stand te houden willen wij ook zelf wat activiteiten gaan houden. Daarbij zijn we natuurlijk wel afhankelijk van de coronamaatregelen.”

Ondertussen wordt er uitgekeken naar augustus volgend jaar én de tegellegging in de Brabantsedag Walk of Fame. Sanders: “Die hebben we namelijk nog tegoed.”