Wagenbouwers tonen ideeën voor Brabantsedag: ‘Zo lelijk kán die vrouw niet zijn’

De simpele conclusie: de optocht is springlevend en bezoekers hoeven zich over het niveau van de theaterparade geen zorgen te maken. De setting: zaal De Hooizolder in Heeze. Door slecht weer voelde de organisatie zich genoodzaakt de Bouwmarkt naar binnen te verplaatsen. De Bouwmarkt is volgens de organisatie de aftrap naar het wagenbouwseizoen. Soortgelijke initiatieven begonnen ooit als een soort laatste onderonsje voor ontwerpers en bouwers, vóór zij zich in hun blauwe tenten terugtrokken en hun concullega’s eigenlijk maar weinig zagen en spraken.

Groen van jaloezie

Inmiddels hebben de wagenbouwers amper geheimen voor elkaar. Alle groepen stuurden afgevaardigden, die bezoekers die dat wilden iets over hun ontwerp konden vertellen. Kunstenaar en illustrator Henk Kemperman was een van die afgevaardigden.

Als ontwerper van groep Hopeloos vertelde hij het verhaal achter zijn idee. ,,We lieten ons inspireren door een schilderij van een héle lelijke vrouw, gemaakt door Quentin Matsys. Als je haar ziet, denk je: zo lelijk kán die vrouw niet zijn. Maar wij denken dat het een karikatuur is, dat mannen uit die tijd jaloers op haar waren. Deze hertogin had in een mannenwereld namelijk alle touwtjes in handen: anderen waren groen van jaloezie.”

Het is straks drie jaar geleden dat de laatste optocht plaatsvond. Heeft Heeze het nog in zich? Kemperman weet zeker van wel. ,,Ik heb best veel contact met andere groepen en je ziet dat mensen écht klaar zijn om te beginnen. Ik maak me daar nul-komma-nul zorgen over.” Natuurlijk vielen er mensen af bij Hopeloos, ,,maar dat gebeurt elk jaar. En het klinkt misschien wat respectloos, maar dat zijn mensen die toch al niet vaak kwamen. Wij hebben ook wat nieuwe aanwas gehad: we hebben dus net zoveel leden als vroeger.”

Volledig scherm Kunstenaar en illustrator Henk Kemperman toont het ontwerp van groep Hopeloos. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Prachtige parade

Bezoeker Michel Zegveld hoorde eerder Kempermans verhaal aan. Hij is zelf betrokken bij Bouwerij Skon, een van de meest creatieve en technische groepen van de Brabantsedag. Die creativiteit zag hij tijdens de Bouwmarkt ook bij anderen. ,,Je ziet veel verschillende insteken, ook in de manieren waarop groepen alles presenteren.” Zegveld heeft net als Kemperman alle vertrouwen in een prachtige parade. ,,We zullen altijd een bepaald niveau halen. Het is wonderlijk dat we in Heeze steeds nieuwe manieren bedenken om een resultaat te behalen. Er komt een mooie optocht aan, daar vertrouw ik op.”