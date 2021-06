Wake voor duizenden dode varkens in Nederweert, schokkende beelden gaan rond: ‘Overal verkoolde karkassen’

Nooduitgang

Directeur van de stichting Varkens in Nood Frederieke Schouten stelde aan het Eindhovens Dagblad in een reactie op de stalbrand: ,,Het gaat nooit lukken om stalbranden volledig te voorkomen, dus laten we er in ieder geval voor zorgen dat er daarbij geen slachtoffers vallen. Elk dier in de intensieve varkenshouderij heeft recht op een nooduitgang. Door te kiezen voor vlees met minimaal twee sterren, geven consumenten varkens een vluchtweg bij brand.” De organisatie wijst erop dat de afgelopen vijf jaar gemiddeld 190.000 dieren per jaar om het leven kwamen door stalbranden.