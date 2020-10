Wakker worden met de stank van rubber? In Sterksel zien ze nóg een mestvergister niet zitten

STERKSEL - ,,We hebben nu al één van de grootste mestvergisters van West-Europa. Dat moet niet de grootste vergister van de wereld worden.” Toine Leemans van de dorpsraad in Sterksel is duidelijk. Een tweede mega-vergister zien ze in zijn dorp niet zitten. Want het stinkt nu al regelmatig in het dorp.