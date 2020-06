Wandelschoenen waren onmisbaar bij de bijzondere boekpresentatie van boswachter Mari de Bijl

Dat ook een boekpresentatie in coronatijd anders dan anders verloopt, bleek dit weekend in Heeze. Daar werd gisteren een speciale boswandeling gehouden ter gelegenheid van de presentatie van Mari de Bijls nieuwste bundel: Marifest. De Herbertusbossen rondom Kasteel Heeze, de voor- én achtertuin van de boswachter van Brabants Landschap, vormde hiervoor het decor.

In Marifest is een selectie van zijn wekelijkse columns voor het Eindhovens Dagblad opgenomen. De bundel bevat daarnaast puntgedichten. De Bijl: ,,Dat zijn korte grappige gedichtjes die ik vertel tijdens optredens.” Het boekwerkje bevat daarnaast enkele van de door hemzelf geschreven liedteksten, die hij met het combo dat zijn naam draagt ten gehore brengt.

Hoofdrol voor natuur

In zijn teksten speelt de natuur vaak de hoofdrol. De Bijl: ,,Het is een combinatie van alles waar ik mee bezig ben. De centrale boodschap is dat we zuinig met de natuur moeten zijn, maar die boodschap breng ik niet met een opgeheven vinger. Ik vertel over verrassende dingen die ik tegenkom. Door dit op een grappige manier op te schrijven hoop ik dat ze bij de mensen binnenkomen.”

De geplande boekpresentatie met muziek ging eerder dit voorjaar niet door vanwege de coronacrisis. Nu de mogelijkheden voor een traditionele presentatie beperkt zijn, bedacht De Bijls uit­gever Positon Uitgevers een toepasselijk en coronaproof alternatief in de vorm van een wandeling midden in de natuur.

De anderhalf uur durende wandeltocht, uitgezet door De Bijl, kon maximaal met twee personen tegelijkertijd worden gelopen. Bij de start kregen de wandelaars, na betaling van 15 euro, een voucher en een routebeschrijving mee.

Geslaagd uitje

Na ongeveer een kwartier werd er een tussenstop gemaakt bij de werkschuur van Brabants Landschap in de Herbertusbossen. Daar werden de wandelaars opgewacht door De Bijl, die bijna vijftig exemplaren van Marifest van een persoonlijke boodschap voorzag.

Dieke en Wim Cardinaal namen het eerste exemplaar in ontvangst. Hoewel ze, net als het merendeel van de wandelaars, vaker in de Herbertusbossen te vinden zijn, spreken ze van een geslaagd uitje. ,,Het wandelen door de natuur en de boekpresentatie heeft een mooie combinatie opgeleverd”, zegt Dieke.

Dat vond ook Yvonne Cuijten: ,,Dit is weer eens wat anders dan een presentatie in een zaal of café.” Een dag eerder moest ze een concert van het Trio Mari de Bijl aan zich voorbij laten gaan. ,,Wij gaan naar bijna alle optredens in Heeze. Gisteren waren we er ook graag bij geweest, maar vanwege de coronamaatregelen was er slechts plaats voor dertig personen.”