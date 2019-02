Wat als een leraar wordt vervangen door een drone? Jens Beimans uit Budel schrijft er een kinderboek over

BUDEL - Geen leraar voor de klas die je leert lezen en schrijven, maar een drone. Basisschoolleraar Jens Beimans (22) fantaseert in zijn boek 'Meester Drone’ over wat er gebeurt als zijn baan wordt overgenomen door een vliegend stukje techniek. ,,Eerst vinden de leerlingen het nog leuk, maar dat verandert gauw.”

Wat gebeurt er als een drone, een onbemand luchtvaartuig met een camera, de lessen van een zieke leraar overneemt? Met die vraag als startpunt schreef basisschoolleraar Jens Beimans (22) het boek ‘Meester Drone’. Daaronder ligt de overgang van werk van mens naar technologie als thema. ,,Vooral het toekennen van menselijke eigenschappen aan technologie vind ik interessant.”

De 22-jarige Beimans is leraar van groep 7 van De Schepelweyen in Dommelen. Al twee jaar liep hij met het idee voor een boek rond. Dat hij dat nu daadwerkelijk in handen heeft, vervult hem met trots. ,,Ik heb veel inspiratie gehaald uit mijn eigen werk als basisschoolleraar en weet daardoor ook goed wat leerlingen van tien jaar en ouder aanspreekt. Drones zijn heel erg populair en sluiten goed aan bij de belevingswereld van die leerlingen.”

Beimans volgt naast zijn baan op De Schepelweyen ook een Master Leren en Innoveren aan de Fontys in Eindhoven. ,,Ik ben erg met onderwijsvernieuwing bezig. Ik wilde in dit boek het spanningsveld tussen mens en technologie laten zien.” Zijn grote voorbeeld op het gebied van kinderboeken is Bakelnaar Jacques Vriens, die net als hijzelf het werk voor de klas combineert met schrijven.

Lezen is in een tijd dat kinderen nogal gauw overprikkeld raken erg belangrijk, vindt hij. ,,Lezen en begrijpen wat er staat kan alleen met de volle aandacht.” Hij hoopt met zijn boek het lezen toegankelijk te maken voor een grote doelgroep die normaal niet zo snel een boek zou lezen. Of hij ooit nog een boek gaat schrijven hangt van het succes van zijn debuut af. ,,Ik vind het heel leuk om te doen, maar als ik het alleen voor mezelf schrijf, vind ik het zonde van de moeite. Als het voor anderen ook betekenisvol is en het boek goede feedback krijgt, kan ik wel met andere ideeën aan de slag. Die lopen uiteen van een boek dat zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog, tot een vervolg op Meester Drone.”