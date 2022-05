Water in de banden, trekker verzwaren: niks is te gek bij de keientrek in Gastel

Waar bij de vorige edities steeds ongeveer zestig deelnemers aan de keientrekwedstrijden deelnamen, waren het er dit jaar 78, vooral uit de boerensector van de Peel en de Kempen. ,,We hebben zelfs deelnemers moeten weigeren. Wellicht komt het omdat we voorheen in augustus onze wedstrijden hielden. Dan zijn er altijd nog veel mensen op vakantie en we kregen de vraag of we de wedstrijd niet eerder in het jaar konden organiseren”, zegt Jan Bax van de organisatie, om er lachend aan toe te voegen: ,,Je zou niet zeggen, dat de diesel zo duur is als je dit ziet.” Zelf rijdt hij niet mee. Zijn trekker, een Valmet uit 1971, staat wel op het veld, maar wordt bestuurd door Sam Beliën (17) uit Gastel.

Quote Normaal is de bandendruk twee bar, ik laat ze leeglopen tot de druk 0,6 bar is. Op die manier heb je meer grip op de zandbaan Sam Beliën (17) uit Gastel

Nadat Beliën alle hendels en knoppen nog eens gecontroleerd heeft, stapt hij uit de cabine en gaat aan de slag om lucht uit de banden te laten lopen: ,,Normaal is de bandendruk twee bar, ik laat ze leeglopen tot de druk 0,6 bar is. Op die manier heb je meer grip op de zandbaan”, legt Beliën uit. Die tactiek blijkt achteraf prima te werken: zonder problemen trekt hij 2350 kilo aan keien over de volle honderd meter voort. ,,Een full pull”, hoort hij de omroeper zeggen. Toch moet er nog wat verbeterd worden: ,,De rechtervoorband is net iets te slap. Daar moet nog een beetje lucht bij”, zegt hij. Verreweg de meeste deelnemers nemen de wedstrijd serieus en doen er alles aan om te winnen. Sommige deelnemers hebben de banden gevuld met water, anderen zijn druk doende om de trekker te verzwaren met flink wat gewicht.

Eerst goed naar de baan kijken, dan keuzes maken

Joris Intven uit Reusel heeft zijn International uit 1971 met 1300 kilo verzwaard: ,,Hierdoor heb ik meer grip. Ik wil graag winnen en dan moet alles kloppen: het gewicht, de bandendruk en je moet meteen de goede versnelling pakken. Het is een kwestie van goed naar de baan kijken en daar de juiste keuzes maken”, zegt Intven. Ruud Meulendijks doet mee met een Ford Super major uit 1958. Hij vertelt dat hij de trekker puur hobbymatig heeft: ,,Leuk om af en toe aan te klussen. Ik heb de eindstreep niet gehaald, want de trekker begon te slippen”, zegt hij. Hij vertelt dat hij geen extra maatregelen, zoals extra gewicht, heeft genomen: ,,Ik vind dat het zo moet kunnen.” Voor hem is het motto ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’: ,,Ik geniet al enorm van de ambiance.”

Enige vrouwelijke deelnemer

Karin Maas (17) uit Leende is de enige vrouwelijke deelnemer. Ze brengt haar Fendt letterlijk stuiterend over de eindstreep. ,,Ik werk thuis mee op het boerenbedrijf en rijd vaker rond op de tractor, maar dit is mijn eerste wedstrijd. Ik ben blij dat het gelukt is, maar voor de tweede poging moet er extra gewichten toegevoegd worden. Dan hoop ik dat hij niet meer zo stuitert.”