Haage ontmoette César Vincent nooit, maar in een periode van bijna dertien jaar kwam de jonge Franse frontsoldaat uit de Eerste Wereldoorlog voor haar helemaal tot leven. Ze reconstrueerde zijn leven aan de hand van de vele honderden brieven die César bijna dagelijks naar huis schreef. Hierin was niet alleen aandacht voor de vele gruwelijkheden van de oorlog, maar ook voor alledaagse zaken, zoals de liefde.

Een bezoek in 2008 aan Verdun, waar tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar is gevochten, bleek later een grote impact te hebben op de vrijetijdsbesteding van Haage en in iets mindere mate die van haar partner Nort Liebrand. ,,Op weg naar ons huisje in het Franse dorpje Crupies maakten wij een tussenstop in Verdun. Toen we hierover spraken met onze buurman Lionel Vincent vertelde hij dat de broer van zijn opa in de Eerste Wereldoorlog was gesneuveld en in Verdun begraven ligt. Bijna achteloos merkte hij op in het bezit te zijn van brieven die deze César Vincent vanuit de loopgraven geschreven heeft. Dat triggerde de aandacht van Mies”, vertelt Liebrand.

Familie-embargo

Eerst werd er aarzelend gereageerd op de vraag of ze de brieven in mocht zien. Er zat een familie-embargo op. Nadat Haage een paar brieven van onleesbaar naar leesbaar Frans had omgezet, mocht ze op een oude zolder zoeken naar de rest van de brieven. ,,Daar vonden we een ‘trésor’, een schat, met onder meer een oud geweer, een helm én een kist met bijna vijftienhonderd brieven en ansichtkaarten.”

Er zaten brieven tussen uit 1917, maar ook uit 1914. De inhoud gaat soms door merg en been. Liebrand: ,,Mies heeft zich er helemaal in vastgebeten. Ze is zich steeds meer gaan personifiëren met César Vincent.”

Samen reisden ze de Franse frontsoldaat honderd jaar later achterna. Ze bezochten musea, monumenten, begraafplaatsen en de locaties die in de brieven werden genoemd. ,,We hebben ongeveer op de plek gestaan waar César vanuit de loopgraaf zijn eerste brief schreef. Je kon de aanwezigheid van de Duitsers aan het andere einde van het veld bijna voelen.”

lees onder de foto verder

Volledig scherm Mies Haage deed onderzoek naar duizenden brieven uit de Eerste Wereldoorlog. Leende © FotoMeulenhof



Maar de meest bijzondere plek was een militaire begraafplaats in Crouy, bij Soissons. ,,Mies vertrouwde de informatie, dat César in Verdun begraven zou zijn niet, omdat hij volgens de laatste brief van zijn vriend in 1917 in de buurt van Soissons was gesneuveld.” Via het nodige speurwerk kwamen ze er uiteindelijk achter dat César in werkelijkheid begraven ligt op de Necropôle de Crouy. ,,Allebei stonden we met tranen in de ogen te kijken naar een betonnen kruis waarin de naam van César Vincent was gebeiteld. Het is heel mooi dat we zijn familie hierover hebben kunnen informeren.”

Hulp van zus Ine

Tot het einde van haar leven was Haage bezig met het ontcijferen en vertalen van de brieven. Daarbij kreeg ze hulp van haar zus Ine. ,,Het manuscript was voor 95 procent klaar toen Mies in 2021 overleed”, vertelt Liebrand. Het boek is afgemaakt door haar dochter Inger Leemans en schoonzoon Han van der Vegt. ,,Het is een prachtig monument geworden. Niet alleen voor César, maar ook voor Mies. Voor mij is het een bijzondere herinnering aan de vele avonturen die we samen hebben meegemaakt”, vertelt Liebrand.

De eerste exemplaren werden donderdag in Amsterdam aangeboden aan Lionel Vincent en kolonel Christian Bachmann, attaché van de Franse ambassade.

‘Ik kan u niet uitleggen wat de oorlog is’ van Mies Haage (uitgeverij Thomas Rap) kost 24,99 euro. Het boek is onder meer verkrijgbaar via bol.com.

Volledig scherm Ik kan u niet uitleggen wat de oorlog is - Mies Haage © RV