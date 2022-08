‘We willen de parade nog meer in haar kracht zetten’

HEEZE - Over iets meer dan een week bereikt de Brabantsedagkoorts in Heeze haar piek. De theaterparade op zondag 28 augustus belooft weer een heel spektakelstuk te worden. Maar toch is ook deze editie ‘anders dan anders’ voor Stichting Brabantsedag.

Na twee (bijna) paradeloze zomers gonst de Brabantsedag weer door Heeze. ,,Er zitten bijna duizend dagen tussen deze en de laatste editie. Er waren van tevoren al wat pijlstokmomenten, maar toen in juni de bouwtenten weer verrezen, merkten we pas echt dat het Brabantsedaggevoel weer helemaal terug was”, vertelt Frank van Lierop, bestuurslid van Stichting Brabantsedag.

Toch is ook deze jaargang anders dan anders. De 63ste editie staat voor een groot deel in het teken van de heropstart van het evenement. Van Lierop: ,,Iets wat andere jaren één-tweetjes waren, zijn dat nu soms niet meer.” Collega-bestuurslid Guus Berkers geeft een voorbeeld: ,,Bij sommige nieuwe, jeugdige vrijwilligers zit de Brabantsedag vanwege twee jaar corona wat minder goed in het systeem.”

In overleg met de wagenbouwers heeft de stichting ervoor gekozen om het thema ‘Met Verve’ in stand te houden. Van Lierop: ,,Een aantal groepen heeft dit aangegrepen om hun idee door te ontwikkelen.”

De bestuursleden hebben alle vertrouwen in een succesvolle editie. Van Lierop: ,,Het is een beetje als een oude tractor die drie jaar heeft stilgestaan. Ze komt misschien wat moeilijk op gang, maar daarna loopt ze weer als een zonnetje.”

Extra creativiteit

Geluiden over krimpende ledenaantallen bij wagenbouwersgroepen hebben de stichting ook bereikt. Van Lierop: ,,Maar daarnaast zijn er groepen die juist zijn gegroeid. Dit jaar is er zelfs iemand uit Friesland die heeft meegebouwd.” De zorgen van wagenbouwers over de stijgende bouwkosten worden gedeeld door het stichtingsbestuur. Van Lierop: ,,Dat vergt extra creativiteit van de wagenbouwers.”

Ook het bestuur zelf heeft met een aantal nieuwe uitdagingen te maken. Bestuurslid Harald van Schie: ,,Voor de feesttent hebben we stad en land afgezocht, omdat onze vaste leverancier geen personeel had om de tent te zetten.” Berkers: ,,Ook in het vergunningentraject is de afgelopen twee jaar behoorlijk wat veranderd. Er moeten nog meer procedures worden doorlopen.”

Het stichtingsbestuur heeft enkele jaren geleden een nieuwe groeistrategie uitgestippeld, waarbij de nadruk weer helemaal op de theaterparade is komen te liggen. Voor de uitwerking neemt de stichting de tijd tot en met de 65ste editie. Van Schie: ,,We willen de parade nog meer in haar kracht zetten. Dat willen we bereiken door mensen op die dag meer vertier en vermaak te bieden. We willen de mensen als het ware een dagje Efteling voorschotelen, een programma met alles erop en aan.”

Select gezelschap

Een van de nieuwe initiatieven dit jaar is de ‘Open Tenten Tocht’. Van Schie: ,,Voor het eerst kan het grote publiek zien wat er in en bij de bouwtenten gebeurt. Voorheen organiseerden we dit alleen voor een zeer select gezelschap.”

Liefhebbers van de Brabantsedag kunnen op zaterdag 20 augustus een kijkje nemen achter de schermen van de parade. Tijdens de ‘Open Tenten Tocht’ is het tussen 11.30 en 15.30 uur mogelijk om alle zestien bouwplaatsen van de Brabantsedag te bezoeken.

Op zaterdagavond vanaf 19.00 uur trekken bijna 200 kinderen, verdeeld over verschillende groepen, met hun eigen creatie door Heeze. De kinderparade van de Brabantsedag start om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Martinuskerk. Route: Jan Deckersstraat, Schoolstraat, Pastoor Somershof en Spoorlaan. De optocht eindigt in de gemeentehuistuin. Daar vindt vanaf 20.00 uur het traditionele openingsfeest van de Brabantsedag plaats. Meer info: brabantsedag.nl.