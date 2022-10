Weemoed én realisme bij kerksluiting in Budel-Schoot:’Geloof is meer dan een gebouw’

Verbouwing foyer en cafégedeel­te dorpshuis Heeze flink vertraagd

HEEZE - Het zou een snelle klus in de bouwvak moeten worden. Maar de planning is drastisch bijgesteld. De verbouwing van de foyer en het cafégedeelte in dorpshuis ‘t Perron in Heeze is nu naar verwachting pas eind dit jaar klaar.

8 september