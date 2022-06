Weer vertraging ontwikkeling gebied rond gemeentehuis Heeze

HEEZE - Het wil maar niet vlotten met de plannen voor het gebied rond het gemeentehuis in Heeze. 25 jaar geleden werden de eerste ideeën geopperd om het gebied een nieuw aanzien te geven. Maar tot nu toe is er nog geen steen verlegd.

Nu zorgt nieuw onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de voormalige brandweerkazerne, de vroegere Sint Rafaëlschool en de Dirk Heziusschool ervoor dat de plannen on hold zijn gezet.

Het Nijmeegse Monumenten Advies Bureau van Frank Haans heeft de drie panden beoordeelt en geconcludeerd dat de gebouwen een monumentale status verdienen. Ook in de gebouwen zitten volgens hem veel karakteristieke elementen.

Haans pleit dan ook voor behoud, zeker ook omdat de drie panden in een gebied staan waarin ze met andere gebouwen een samenhang vormen.

Eerst helderheid over de drie panden

De vroegere brandweerkazerne achter het gemeentehuis en de oude Sint Rafaëlschool (Zuidzorggebouw) naast het gemeentehuis vormen een belangrijke spil in de herontwikkelingsplannen voor het totale gebied.

In eerdere plannen zou de kazerne worden gesloopt en moest alleen de voorgevel van de vroegere school gespaard blijven. Er zouden woningen worden gebouwd, horeca zou er een plek krijgen met ruime terrassen en er zou ruimte zijn voor evenementen.

De gemeenteraad moet nu eerst helderheid geven over een aantal zaken, voordat wethouder Jan de Bruijn verder kan met de plannen. Belangrijkste is of de fracties het zien zitten om de voormalige brandweerkazerne en de Dirk Heziusschool - beide panden zijn in eigendom van de gemeente - aan te wijzen als gemeentelijke monumenten.

De Sint Rafaëlschool is dat al, maar nieuw onderzoek wijst uit dat ook dat gebouw veel meer moois herbergt en het best in de huidige staat kan worden behouden.

Quote Het is nog altijd de bedoeling om er iets moois van de maken Edwin Loeff, vastgoedontwikkelaar Loeff van de Wal

Het schoolgebouw is sinds september 2020 in bezit van vastgoedontwikkelaar Loeff van de Wal. Als de raad meegaat met de constatering van Haans, zou het hele pand behouden moeten blijven.

Edwin Loeff van het vastgoedbedrijf laat weten in eerste instantie in gesprek te willen blijven met de gemeente: ,,Het is nog altijd de bedoeling om er iets moois van de maken. Maar dit soort wijzigingen maakt het voor ons wel lastig om een stip op de horizon te zetten.”

Quote We zijn weer terug bij het nulpunt Inge Maas , fractievoorzitter CDA Heeze-Leende

In de intentieovereenkomst met de vastgoedontwikkelaar is destijds opgenomen dat als de plannen niet doorgaan, de gemeente het pand kan overnemen. Maar of de gemeenteraad een eventuele koop ziet zitten, is zeer de vraag.

Fractievoorzitter Inge Maas van het CDA is sowieso ontstemd over de gang van zaken: ,,Ik had verwacht dat er schetsen zouden liggen, dat er was doorgepakt. Maar we zijn weer terug bij het nulpunt.”

