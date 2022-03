Weer ‘zoete inval’ mogelijk in het Schepenhuis

BUDEL - Het wordt weer een zoete inval in het Schepenhuis in Budel. Dit voorjaar neemt ’t Kluutje er zijn intrek met een dagcafé én snoepwinkel. Ook de VVV maakt zich op voor een terugkeer naar het rijksmonument, waar nu al de Vereniging Vrienden van het Schepenhuis (VvhS) en de heemkundekring onderdak hebben.

Met ’t Kluutje krijgen mensen uit Cranendonck met een beperking er mogelijkheden bij om in hun eigen dorp of gemeente aan de slag te gaan. Dat kan onder meer in de kleinschalige daghoreca of in de nostalgisch snoepwinkel, waar ook streekproducten worden verkocht.

’t Kluutje is vernoemd naar het Budelse dialectwoord ‘kluutje’, dat snoepje betekent. Daarnaast is het een verwijzing naar Lexke, het bekende snoepwinkeltje dat vroeger pal naast het Schepenhuis op de Markt was gevestigd. ,,Veel mensen bewaren nostalgische herinneringen aan het winkeltje. Ik kwam er vroeger vaak met mijn oma”, vertelt eigenaar en initiatiefneemster Daisy Kwaspen. Samen met haar man Joost Peters runt ze in Budel onder meer ’t Boerderijtje, waar kinderen met een beperking gespecialiseerde begeleiding krijgen.

Schwung

Kwaspen: ,,We willen dat er meer schwung komt in en rond het Schepenhuis, maar het belangrijkste aspect van ’t Kluutje is de dagbesteding. Hieraan is in Cranendonck een groot tekort.” Collega Kim van Veldhoven vult aan: ,,We hebben hiervoor al een aantal mensen in beeld. De kinderen die ’t Boerderijtje bezoeken worden namelijk ook ouder. Nu kunnen ze vaak alleen buiten Cranendonck terecht voor dagbesteding.”

Momenteel wordt er flink geklust in het Schepenhuis. Kwaspen: ,,Op Koningsdag willen we een open dag houden. De opening vindt later dit voorjaar plaats.”

Het monumentale gebouw had de afgelopen jaren te maken met een leegloop. Zo beëindigde Lunet zorg haar activiteiten, waaronder een dagcafé. Ook de VVV-post en het Smokkelmuseum zochten hun heil elders. Daardoor bleven alleen de Vereniging Vrienden van het Schepenhuis - een soort serviceclub met het Schepenhuis als thuishonk - en heemkundekring De Baronie van Cranendonck over. Op initiatief van VvhS-secretaris Mia Sevriens werd samen met de VVV en heemkundekring 2 jaar lang naar een nieuwe invulling van het rijksmonument gezocht. Sevriens: ,,Alle inwoners mochten meedenken. We hebben dit zo breed mogelijk uitgekristalliseerd, met onder meer een enquête.” Daaruit bleek een grote voorkeur voor de vertrouwde opzet, met een kleinschalige horeca. “De uitkomst was klip en klaar”, aldus burgemeester Roland van Kessel, die donderdag namens de gemeente de gebruikersovereenkomst met ’t Kluutje ondertekende.

Smokkelmuseum

Waarschijnlijk keert ook de VVV terug naar het Schepenhuis. Voorzitter Mat van der Heijden: ,,We verwachten dat dit doorgaat, maar er is nog geen definitief besluit genomen. Eerst moet er een oplossing voor het Smokkelmuseum worden gevonden.”

Het is de bedoeling dat de stichting in oprichting ‘De Merret’ (Buuls voor ‘De Markt’) zich in gaat zetten voor de exploitatie en het behoud van het Schepenhuis. ,,We richten ons niet alleen op het gebouw, maar willen ook met andere partijen activiteiten op de Markt gaan ontplooien”, vertelt Frank Walkate van de heemkundekring.