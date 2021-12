Weg vrij voor verhuizing Sprankenis

LEENDE - Auto- en takelbedrijf Sprankenis in Leende kan aan de slag om het bedrijf te verplaatsen van de Valkenswaardseweg naar het bedrijventerrein Biesven. De gemeenteraad van Heeze-Leende stemde gisteravond in met het bestemmingsplan.

Sprankenis is al drie generaties gevestigd aan de Valkenswaardseweg in Leende. In de loop der jaren is het bedrijf op die plek uit zijn jasje gegroeid. Al twintig jaar wordt geprobeerd het bedrijf te verplaatsen. Dat lijkt nu dan toch eindelijk te lukken.

Het bestemmingsplan om verhuizing te regelen werd in elk geval door de raad gesteund. Behalve nieuwbouw van het bedrijf aan het Biesven is binnen het plan ook de bouw van drie woningen aan de Valkenswaardsweg opgenomen.

PvdA en de VVD zijn sceptisch over het plan maar stemden desondanks toch in, hoewel VVD-fractievoorzitter Robert Groenewoud zich van stemming onthield.

Losse eindjes in financiering

Marten de Lange van de PvdA ziet te veel losse eindjes in het financiële plaatje. ,,Verhuizing van het bedrijf kan iedereen toejuichen, maar dit voorstel rammelt aan alle kanten”, aldus De Lange.

Zijn fractie - en ook de VVD - maakt zich daarnaast zorgen over de vervuiling die eerder al op het terrein van Sprankenis aan de Valkenswaardsweg is vastgesteld. Omwonenden maken zich zorgen dat de vervuiling mogelijk is doorgelekt naar hun percelen. Experts van de gemeente hebben na onderzoek op het perceel van Sprankenis aangegeven dat dit niet waarschijnlijk is.

De VVD diende desondanks een amendement in om met extra onderzoek meer zekerheid te krijgen over de mogelijke vervuiling bij de buren en om zo ook de zorgen bij hen weg te nemen. Het voorstel kreeg echter alleen steun van de PvdA.

Te weinig parkeerplaatsen

Een tweede amendement van de VVD ging over het tekort aan parkeerplaatsen in het nieuwbouwplan aan de Valkenswaardseweg. Er is bij de drie woningen slechts plek voor drie auto’s. De VVD vindt dat de drie ingetekende woningen aangepast moeten worden zodat parkeren op eigen grond mogelijk wordt. Ook hierin kreeg de VVD te weinig steun, want alleen de PvdA en GroenLinks stemden mee.

Quote Laten we nu de koe bij de horens vaten Frank de Win, wethouder

De motie waarin de VVD-fractie pleitte om te onderzoeken of de woningen bestemd kunnen worden voor starters of senioren, haalde het eveneens niet.

Wethouder Frank de Win (CDA) ziet met de vaststelling van het bestemmingsplan dat de weg eindelijk vrij is voor de verplaatsing van Sprankenis. ,,Dit is een duurzame oplossing voor een probleem dat er al lang is. Het had al eerder opgelost moeten zijn, maar laten we nu de koe bij de horens vaten”, aldus De Win.

Volledig scherm Een illustratie van het nieuwe bedrijfspand van Sprankenis aan het Biesven. © Buro ZIJN Architecten