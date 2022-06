Welkomstfeest voor nieuwkomers in Sterksel: ‘Ik ben een stadsmenneke en vind het hier geweldig’

Volgens goed gebruik krijgen nieuwe Sterkselnaren een warm welkom van de werkgroep Welkom op Sterksel van dorpsraad De Heerlijkheid. De eerste kennismakingsbijeenkomst vond plaats in 2016. Mede doordat corona in 2020 en 2021 roet in het eten gooide en door de vele nieuwe woningen die de afgelopen jaren in de wijk Kloostervelden zijn verrezen, werd er eerste pinksterdag een XXL-versie van de inmiddels traditionele bijeenkomst gehouden. Alle inwoners die zich na 1 januari 2019 in Sterksel hebben gevestigd, waren uitgenodigd voor het welkomstfeestje in de feesttent op het kermisterrein. Er waren ruim honderd adressen aangeschreven.