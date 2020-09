Wendy's Miniatures in Budel: clubhuis en winkel in één

Veel aanbod flexwerken: ‘Thuis wacht de wasmand’

1 september NUENEN/CRANENDONCK - Kopje koffie op tafel, klap de laptop open en slinger de wifi aan. Klaar voor een nieuwe werkdag. Nu veel mensen door corona thuiswerken, is het huis meteen hun kantoor. Ook zzp'ers werken veelal aan de keukentafel. Flexwerken op andere locaties kan dan een verademing zijn. Een knusse koffietent, officiële flexplek of het dorpscentrum; zolang er maar ruimte is én niet teveel afleiding.