Wereldprimeur voor Leende? Johan Vlemmix opent coronabumperbar

LEENDE - Het zou best eens een wereldprimeur kunnen zijn, denkt hij. De Eindhovense ondernemer en uitvinder Johan Vlemmix opent over een paar weken in Leende het eerste coronabumper-café: Bumperbar De Ster.

Dat café gaat half juni van start in voormalig café De Ster aan de Dorpstraat. Ook in de kelder van zijn nagebouwde Paleis Soestdijk in Eindhoven begint Vlemmix deze maand een bumperbar.

Piraña in de Efteling

Vorige week presenteerde hij zijn nieuwste vondst: de coronabumper, een soort rijdende tafel met de cafébezoeker als middelpunt. Rondom het tafelblad zit een stevige band van rubber. ,,Je kunt het een beetje vergelijken met de Piraña in de Efteling, maar dan kleiner”, legt Vlemmix uit.

Het tafelblad biedt voldoende ruimte voor drankjes of zelfs een compleet zesgangenmenu. Vlemmix: ,,We spelen ook met de gedachte om een iPad in te bouwen, zodat mensen op afstand hun bestellingen kunnen doorgeven.”

Toiletbezoek

Door de afmetingen en de mobiele opzet kunnen café- en restaurantbezoekers zich volgens de Eindhovenaar gemakkelijk en veilig door een ruimte of over een terras bewegen. Alleen voor een toiletbezoek moet de bumper worden verlaten. Voor mensen die liever gaan zitten kan het gebruik van het rijdende horecameubelstuk worden gecombineerd met een klapstoeltje. Vlemmix: ,,Er komt ook een bumperbarwagentje waarmee de bestellingen worden rondgebracht.”

Bumperlied en kledinglijn

Volgens Vlemmix kan zijn uitvinding dé oplossing zijn voor het 1,5 meterprobleem in de horeca. Naar eigen zeggen voldoet het aan de regels en richtlijnen van het RIVM. Een prettige bijkomstigheid is dat mensen het ook een heel grappig idee vinden, aldus Vlemmix, die aangeeft dat er ook buitenlandse interesse voor het concept is. Daarnaast is hij bezig met een ‘bumperlied’ en een speciale kledinglijn.

Bumpers geen botsauto's

De komende tijd moet er nog flink worden geklust. Onder andere de vloer is onder handen genomen. Vlemmix: ,,Die was niet egaal genoeg en het is niet de bedoeling dat de bumpers straks botsauto’s worden.”