Wethouder Heeze-Leende krijgt uitbrander: ‘Gemeenteraad bruusk gepasseerd’

HEEZE-LEENDE - Mag een wethouder eerst de pers inlichten en pas daarna de gemeenteraad? Die vraag stond maandag centraal in de raadsvergadering in Heeze-Leende.

Wethouder Toon Bosmans (PvdA) moest op het matje komen. Verschillende raadsleden hadden de laatste stand van zaken over de herontwikkeling van het voormalige Zuidzorg-gebouw, het gemeentehuisplein en de gemeentehuistuin via de pers moeten vernemen.

Onder meer op deze site was vorige week te lezen dat de eerste stedenbouwkundige schetsen klaar zijn om voorgelegd te worden aan het burgerpanel. In die schetsen is ruimte voor minimaal 89 en maximaal 149 appartementen, een evenemententerrein, horeca en kantoren, een levendig plein en zelfs mogelijk een woontoren met tien verdiepingen en parkeerkelders.

Motie van treurnis

Alide Hijmans van de Partij voor Oud en Jong/GroenLinks (PvOJ/GL) vond dat de wethouder met de stap naar de pers de gemeenteraad bruusk had gepasseerd.

Harrie Scheepers van Algemeen Belang Heeze-Leende zei dat hij de ambities die hij in de krant had gelezen, niet kon rijmen met de ambities zoals die zijn geformuleerd in het coalitieakkoord. Beide partijen dreigden met een motie van treurnis.

Quote Wil de wethouder soms graag in het nieuws komen? Johan Cuijten, VVD Heeze-Leende

De VVD had zelfs een interpellatiedebat aangevraagd. Raadslid Johan Cuijten vroeg de wethouder excuses aan te bieden voor 'de gang van zaken en de daaruit ontstane commotie bij de inwoners en de raad'. ,,Wil de wethouder soms graag in het nieuws komen?", sneerde Cuijten.

Het CDA was vooral verbolgen over het feit dat in de werkgroep Centrumvisie eerder werd gevraagd om de plannen nog intern te houden totdat de voltallige raad was geïnformeerd. ,,Waarom werd dit gevraagd als er vervolgens al wel berichten naar de pers gaan?", vroeg Peter Vertogen van het CDA.

Excuses

Bosmans bood in zijn uitleg zijn excuses aan, tenminste wat betreft de commotie die bij verschillende fracties was ontstaan. En hij zegde toe vanaf komend jaar een dagdeel per partij vrij te maken om de centrumontwikkeling te bespreken. ,,We hebben het in de afgelopen 25 jaar al zeven keer eerder over dit gebied gehad. Er is nog altijd niks gebeurd. Nu is het moment. Ik wil dit samen met u doen."

Quote Nadat het artikel was verschenen rammelde mijn telefoon uit mijn broekzak Jack de Turck, Lokaal Heeze-Leende

Daarmee was de kou snel uit de lucht en werden de moties weer van tafel gehaald. Jack de Turck (Lokaal Heeze-Leende) kon na de uitleg van Bosmans de ontstane ophef het best relativeren: ,,Nadat het artikel was verschenen rammelde mijn telefoon uit mijn broekzak. Het leek wel of Heeze het centrum van de wereld was. Er is veel commotie ontstaan. Maar dat is juist goed. Daardoor gaan we bij de burgers veel input ophalen.”

Volledig scherm Een gedeelte van het centrumgebied waar de plannen betrekking op hebben. Links het Zuidzorg-gebouw, rechts het gemeentehuis. © ED