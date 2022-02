Wicky-maker Refresco keert terug naar de beurs

Het is voor Refresco een terugkeer naar bekend gebied. Eerder had het een beursnotering in Amsterdam. In 2018 verdween Refresco van de beurs. Destijds werd het voor 1.6 miljard euro overgenomen door een consortium onder leiding van PAI, een grote Franse investeringsmaatschappij die eerder ook eigenaar was van Roompot Vakantieparken.

PAI wil Refresco nu dus terugbrengen naar de beurs. Ondanks dat de bottelaar nog altijd het hoofdkantoor in Rotterdam heeft opteert PAI niet voor een Nederlandse, maar een Amerikaanse beursgang.

Wicky

Het doel van de beursgang is vanzelfsprekend het ophalen van extra kapitaal. Geld dat onder meer gaat naar het aflossen van schuld, meldt Refresco in een persverklaring. Het is nog niet bekend hoeveel geld Refresco wil ophalen met de nieuwe beursgang. Het voornemen van Refresco moet eerst goedkeuring krijgen van de Securities and Exchange Commission, de Amerikaanse beurswaakhond.

Refresco is vooral bekend van het eigen merk Wicky, maar bottelt allerlei dranken zoals Pepsi, Cola en energiedrank van het merk Monster. Het bedrijf is naar eigen zeggen ‘s werelds grootste onafhankelijke bottelaar van frisdranken en vruchtensappen.

Conflict

In Maarheeze is Refresco verwikkeld in een conflict over grondwater. Het bedrijf wil opschalen en heeft daarvoor meer grondwater nodig. Om dat te mogen doen, is een vergunning van de Provincie nodig.

Die kreeg refresco, waarna Dorpsraad Maarheeze en de Brabantse Milieu Federatie (BMF) bezwaar aantekenden. De verleende vergunning werd door de rechtbank vernietigd, waarop Refresco in hoger beroep besloot te gaan. Die zaak bij de Raad van State diende begin deze maand. Behalve de bottelarij met drie productielijnen voor het bottelen van blikjes, is het hoofdkantoor van Refresco Benelux ook gevestigd in Maarheeze.

Volledig scherm Pakes Wikcy-limonade van Refresco © rv