Wie weet een zorgheld voor gouden auto uit Sterksel?

STERKSEL - In het buitengebied van Sterksel in een voormalige kippenstal, sleutelen kwetsbare jongeren onder begeleiding aan auto's.

Dat gaat zo goed, dat ze nu een puik autootje hebben staan. APK-gekeurd en gepoetst. Nu zoeken ze een zorgheld om hem aan weg te geven.

De bijzondere werkplaats van Max Boogaarts (50) (zie ook www.stichtingdezorggarage.org) werd 1,5 jaar geleden door de burgemeester van Heeze-Leende officieel geopend. Geldroppenaar Boogaarts had ooit zelf een garagebedrijf voordat hij door een ongeluk met langdurige nasleep helemaal aan de grond kwam te zitten. Maar hij richtte zich op en ging doen wat hij het liefste doet: aan auto's sleutelen. En omdat hij het zelf zo moeilijk heeft gehad, zet hij zijn autosleutel-kennis en - faciliteiten nu in om kwetsbare jongeren te helpen. In zijn zorggarage leert hij ze wat hij weet over auto's maar vooral leert hij ze over het leven en al doende probeert hij ze dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Momenteel heeft hij een groepje van vier cliënten uit Helmond, Waalre en Eindhoven.

‘Alles is mooi aan deze auto’

De opknappertjes voor leerdoelen krijgt hij uit zijn netwerk. En soms zit daar een auto tussen die echt de moeite waard is. Bijvoorbeeld de gouden Peugeot 307 (bouwjaar 2002) die nu, na een jaar sleutelen, staat te blinken in de werkplaats. ,,Wat het mooie is aan deze auto? Ja, alles", zegt Boogaarts. ,,We hebben het gelijk vernieuwd: accu, banden, abs sensoren, remmen, spruitstuk, distributieriem, waterpomp, accu, voorruit, apk, uitlaat en alle filters. En er zit een nieuwe voorruit in. Ook hebben we het hele interieur er uit gehaald om 'm goed schoon te maken".

Boogaarts vertelt dat ze onlangs bij het koffiedrinken aan het bedenken waren hoe ze dit autootje een gouden toekomst konden bezorgen bij iemand die er echt blij mee zou zijn. Een naam voor hun project was gauw gevonden: project Noto. Boogaarts: ,,Van noodauto, unne oto, noto, snap je?” En toen sloeg het coronavirus toe en kwam pas echt goed aan het licht hoe belangrijk het werk van de mensen in de zorg, de redders in nood, is. ,,Nou ja, en toen was het voor ons snel duidelijk: onze gouden auto moet naar een zorgheld", aldus Boogaarts.

Voordragen via mail

Hij heeft het nu zo bedacht: Via de mail (info@stichtingdezorggarage.org) kunnen mensen iemand voordragen die werkzaam is in de zorg en enorm geholpen zou zijn met een auto. Bij de Zorggarage kiezen ze de gelukkige uit. ,,En dan dragen we de auto over. Hij is echt gratis. Er staat 204.000 km op de teller, maar ik denk dat er nog wel 2 ton bij kan”.