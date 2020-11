Wie zorgt voor de zwaarbelaste mantelzorger? ‘De zorg voor mijn moeder gaat dag en nacht door’

Meepraten over De Smeltkroes in Maarheeze: graag, maar wel online

30 oktober MAARHEEZE - De fysieke meepraatbijeenkomsten over de toekomst van gemeenschapshuis De Smeltkroes in Maarheeze gaan niet door. In plaats daarvan wordt er met belangstellenden via het beeldscherm van gedachten gewisseld.