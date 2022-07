Wielerfan Dirk van Gaal ontwierp het speciale Jumbo Visma-shirt; ‘Ik keek altijd al naar de Tour, maar dit jaar voelt het echt speciaal’

Als een wielrenner van de Jumbo-Vismaploeg een etappe in de Tour de France uitrijdt, is dat voor wielerfan en Heezenaar Dirk van Gaal speciaal. Hij ontwierp de shirts waar de ploeg in rijdt.

Van Gaal is een groot wielerfan. Hij bezocht elke Tour die Lance Armstrong won en gaat de klassiekers in de regio af. Telkens als hij de vaak inspiratieloze shirtjes van voetballers of wielrenners ziet, steekt dat een beetje in zijn creatieve hart. Van Gaal is grafisch ontwerper van beroep en ongeveer een jaar geleden, in augustus 2021, besloot hij PSV te laten zien ‘dat het ook anders kan’.

Likes van wielrenners

,,Een van de tenues van PSV leverde vorig jaar veel commentaar op”, blikt Van Gaal terug. ,,Ik had het gevoel dat ik vrij snel iets beters kon ontwerpen, dat mooier was.” Hij zette het ontwerp op zijn Twitter-feed (@dirkvangaal) en de reacties stroomden binnen. ,,Ze zeiden al snel: Puma zou jou moeten vragen voor het volgende ontwerp.”

Van Gaal kreeg lol in het ontwerpen van alternatieve shirts. In de maanden die volgden maakte hij tientallen shirts voor voetbal- en wielerploegen. Die laatste presenteren hun shirts in de winter. ,,Ik heb toen in december, januari elke drie dagen een shirt laten zien. Dat viel op; zelfs de renners zelf lieten likes achter.” Ook bij de Jumbo-Vismaploeg zag men Van Gaals werk. Zij instrueerden hun vaste reclamebureau: ga eens met hem aan tafel.

Conservatief wereldje

,,Toen kreeg ik een telefoontje van ze. Jumbo-Visma wilde een Tour-shirt in het thema van de Hollandse meesters.” Het idee erachter: Nederlands bekendste kunstschilders hadden vaak verschillende pogingen nodig om hun mooiste werken te maken. ,,Van Gogh deed vijf keer over zijn bekende zonnebloemen! Jumbo-Visma was al zes, zeven jaar bezig de Tour te winnen. Dit jaar moet hun meesterwerk worden, in een shirt van de Nederlandse grootmeesters.”

Een algoritme bekeek alle werken van de Rembrandts, Van Goghs en Vermeers in de geschiedenis en kwam met 12 ‘fragmenten’ op de proppen. Die vormden Van Gaals input, dáár moest hij het mee doen. Het resultaat na een paar dagen intensief werk was een uniek shirt. Weet Van Gaal al hoe het gaat voelen ‘zijn’ shirt als eerste over de streep te zien komen in een magistrale bergetappe? ,,Afgelopen week reden ze voorop in het peloton en kwam Jumbo-Visma in een massasprint terecht. Ik keek altijd al naar de Tour, maar inderdaad: dit jaar voelt het echt speciaal.”