Wietafval gedumpt in natuurgebied bij Maarheeze

Ro­ma-overval­lers vinden wegduwen van hoogbejaar­de slachtof­fers voor pinautoma­ten ‘wel meevallen’

18:01 Jazeker, duwen is een vorm van geweld. Zeker als het gaat om nietsvermoedende (hoog-)bejaarde mensen, onzeker ter been. Ook al zijn er geen klappen uitgedeeld, toch ziet het OM tientallen berovingen als overval met geweld. Drie jonge Roemenen kunnen in maart dan ook flinke strafeisen verwachten als hun zaak voor de rechter komt.