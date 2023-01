Donderdag werd de officiële starthandeling verricht voor de sloop van de voormalige interieurwinkel aan de Kerkstraat 1. Daarnaast hielpen toekomstige bewoners met het instorten van een tijdscapsule met daarin hun wensen en herinneringen.

De voormalige pandeigenaren, de gebroeders Marcel en Ronald van de Plas, stopten vorig jaar met het familiebedrijf, dat in 1961 werd opgericht door hun vader Kees. De broers zochten enkele jaren geleden contact met Symphony Estates uit Eindhoven. Deze ontwikkelaar richt zich vooral op kleinschalige woonprojecten in het hogere marktsegment, met als doelgroep medioren en senioren.

Herenhuis uit de vorige eeuw

De nieuwbouw op de plek van de interieurwinkel krijgt de uitstraling van een herenhuis uit de vorige eeuw. De luxe appartementen hebben een oppervlakte van 150 vierkante meter en worden gebouwd in drie bouwlagen. Verder krijgt het gebouw een parkeerkelder en een gezamenlijke tuin. Van de zes appartementen staat er nog één te koop. De oplevering vindt plaats in de zomer van 2024.

Het traject tot nieuwbouw werd relatief snel doorlopen. Olaf Schoofs, directeur van Symphony Estates: ,,We hebben vooraf uitvoerig met alle omwonenden gesproken. Dat heeft er onder meer toe geleid dat er geen zienswijzen zijn ingediend.”

Volledig scherm Een impressie van Villa de Linde. © Symphony Estates

Harrie en Franca Bouwmans uit Best kochten als eerste een appartement. ,,Wij hebben lang rondgekeken, maar projecten als dit zijn er bijna niet. Het is een mooi pand waar we comfortabel kunnen wonen”, vertelt Harrie Bouwmans.

Sociale contacten in Heeze

Het echtpaar had eerst een project van Symphony Estates in Dommelen op het oog. Bouwmans: ,,Maar dat was totdat we hoorden van het plan in Leende. Wij hebben vroeger in Heeze gewoond. Voor mijn werk zijn we zo’n dertig jaar geleden in Best terechtgekomen, maar onze sociale contacten hebben wij nog steeds in Heeze. Daar wonen ook de kinderen.”

De interieurwinkel in Leende was hem niet vreemd. ,,Van de Plas heeft onze huizen in Heeze ingericht en later ook een woning in Best”, vertelt Bouwmans, die de overige bewoners donderdag voor het eerst zag. Het merendeel woont al in Leende of heeft veel binding met het dorp. ,,Doorgaans komt 80 procent van de kopers uit een straal van 5 kilometer. Eigenlijk is er in ieder dorp wel vraag naar zo’n project”, weet Schoofs.

De Eindhovense ontwikkelaar is ook betrokken bij de plannen voor het realiseren van enkele grondgebonden seniorenwoningen aan het Kerkpad, gelegen aan de achterzijde van het Van der Plas-terrein. Schoofs: ,,De gesprekken met de gemeente lopen al enige tijd en ik zie nog wel kansen.”