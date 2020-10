Wijnoogst Soerendonk: ‘'Kwantiteit valt tegen, kwaliteit is perfect'

Zaterdagochtend heerst er een gezellige sfeer in de wijngaard aan de Zitterd. Een tiental vrijwilligers is gezellig keuvelend met elkaar druk doende om de druivensoort Souvignier Gris te oogsten. Er komen prachtige trossen druiven van de ranken: mooie kleur, vrijwel geen rotte druif ertussen en ook nog eens prima van smaak vertelt een van de druivenplukkers.

Minder tijd

Toch hebben de plukkers minder tijd nodig om een rij ranken van de druiven te ontdoen dan vorig jaar: de middelste planten hebben nauwelijks vruchten. ,,In mei kregen we onverwachts die vorstnacht. Dat heeft enorme schade aangericht. Veel scheuten bevroren en die heb ik uiteindelijk allemaal afgeknipt. Ik heb dit jaar maar een magere opbrengst, ik denk dat ik nauwelijks een derde haal van wat ik vorig jaar had", zegt Aarts.

Ondanks de mindere opbrengst ziet hij ook lichtpuntjes: ,,De kwantiteit is dan wel een stuk minder, maar de kwaliteit is bijzonder goed." Dat komt dan weer door de mooie zomer, met soms flink hoge temperaturen en een heel aardig najaar en doordat de voeding uiteindelijk naar een kleiner aantal trossen ging. Om van de kleinere opbrengst dan gehoopt toch de best mogelijke wijn te kunnen maken heeft Aarts lang gewikt en gewogen: wat is het juiste moment om de druiven te oogsten?

Volledig scherm Soerendonk ED2020 6784 Druivenoogst op wijndomein Zurrick © Rene Manders/DCI Media

Gokken

Vrijdagavond ging er een mailtje uit naar zijn vrijwilligers: ,,Morgen gaan we oogsten. Er kan een bui vallen, maar ik neem de gok. Aanvang 09.00 uur." Een goede gok, blijkt achteraf, want de weergoden zijn deze keer goed gezind. De uiteindelijke opbrengst van de Souvignier Gris blijkt na persing zo'n 180 liter te zijn.

Dit moet uiteindelijk een mooie, droge witte wijn worden. ,,Normaal moet je voor witte wijn de druiven dezelfde dag persen. Nu wacht ik een dag of zes. Ik wil namelijk proberen een witte wijn te maken die wat koperkleuriger is", zegt Aarts. Ook met de druiven die komende week geoogst worden, de Solarisdruif, heeft hij nieuwe plannen: ,,Daar maak ik een lekkere, zoete dessertwijn van. De druiven zitten mooi hoog in de suikers en ook de zuurgraad is perfect."

Toekomstplannen

De derde druivensoort, de Johanniter, blijft nog enkele weken staan. Die mag nog iets meer rijpen. Dat hij na de tegenslag van mei niet bij de pakken is gaan neerzitten blijkt ook wel uit zijn toekomstplannen: volgend jaar wordt zijn wijngaard met drieduizend vierkante meter uitgebreid. Er komen achthonderd nieuwe druivenstokken bij. ,,En verder blijft ik wijnproeverijen en lezingen verzorgen. Ik vind het leuk om mensen ook het verhaal achter de wijn te vertellen", besluit Aarts.

Volledig scherm Soerendonk ED2020 6784 Druivenoogst op wijndomein Zurrick © Rene Manders/DCI Media