Wim van de Donk bezoekt Azc Budel: ‘Stevige aanpak rotzak, warm hart voor vluchteling’

Tonnen subsidie voor A2-gemeenten: Hier gaat het naartoe

12:00 Met tonnen aan subsidie gaan Heeze-Leende, Valkenswaard en Cranendonck investeren in sport- en natuurvoorzieningen. Concreet betekent dat onder andere nieuwe gymzalen in Sterksel en Heeze, een opknapbeurt voor hockeyvelden in Valkenswaard, en een natuurpoort in Soerendonk.