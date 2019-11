Windmolens bij Leende en Maarheeze even ‘geparkeerd’, maar niet van de baan

Geen geld voor veel ambitie in Cranendon­ck

9:54 BUDEL - Ondanks dat de gemeente Cranendonck de hand flink op de knip moet houden, is er toch geld voor de gemeenschapshuizen en centrumplannen. Ook wordt de bezuiniging op subsidies voor verenigingen een jaar uitgesteld. Dat is onder meer de uitkomst van het vaststellen van de begroting. Verder ging het vooral over details: voor ambitie is Cranendonck momenteel te arm.