Winnaar Lokaal Heeze-Leende gaat voor raadsbreed programma

Vluchtend gezin uit Oekraïne overnacht­te in Venray en is inmiddels weer op weg naar Engeland

ASTEN - Het uit Oekraïne gevluchte gezin dat donderdagochtend strandde op de snelweg A67, heeft diezelfde avond overnacht in een hotel in Venray. Na reparatie van hun auto in een garage in Ysselsteyn hebben de vluchtelingen hun geplande reis naar Engeland vrijdagochtend voortgezet.

5 maart