Wolf doodt twee schapen in Sterksel: ‘De lol van schapen houden is er vanaf’

De foto’s die Hans van Lieshout laat zien zijn gruwelijk. Door de aanval zijn de borstkassen van de schapen volledig opengereten. Hij en zijn vrouw Mieke twijfelen niet dat dit het werk is van een wolf. ,,De schapen zijn aangevallen in hun nek. De ribben zijn aangevreten, en de voorpoten uit het gelid getrokken. En dat is met grote kracht gebeurd. Een hond of een vos lukt dat niet.’’