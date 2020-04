Wolf verantwoordelijk voor zes gedode schapen in Someren-Eind

Opvallend is dat dit weekend wederom drie dode schapen werden gevonden in hetzelfde gebied, ditmaal op de Strabrechtse Heide zelf. De week ervoor werd in Sterksel een aangevallen lam aangetroffen. Bij die schapen is weefsel afgenomen voor dna-analyse. Het onderzoek moet duidelijk maken of deze dieren eveneens door een wolf zijn gegrepen, én of het om hetzelfde exemplaar gaat dat eind maart toesloeg.



De dieren die werden gedood in Someren-Eind en de Strabrechtse Heide behoorden tot het ras van de Kempische heideschapen. De schapen waren formeel in bezit van Stichting het Kempische Heideschaap. Deze schapensoort wordt speciaal gefokt om de heide te begrazen. De stichting krijgt van de overheid een financiële compensatie voor de verloren schapen.