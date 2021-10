Wonen in Heeze-Leende wordt iets duurder

Een huishouden met woning betaalt volgend jaar gemiddeld 929 euro. Een huishouden met een huurhuis 534 euro. Dat was respectievelijk 912 en 520 euro. De rioolheffing gaat 1,5 procent omhoog en de ozb met 0,8 procent. De tarieven voor de afvalcontainers blijven gelijk.

Dat blijkt uit de begroting die de gemeente Heeze-Leende heeft opgesteld voor het komend jaar. Begin volgende maand moet de gemeenteraad nog goedkeuring geven aan het huishoudboekje, waar verder niet al te veel nieuwe projecten in terug zijn te vinden.

60.000 euro voor Ginderover 58

De gemeente wil nog altijd graag het perceel Ginderover 58 in Heeze en de aangrenzende percelen herontwikkelen met woningbouw en kleinschalige bedrijvigheid. Ook zou er plek zijn voor twee wagenbouwgroepen van de Brabantsedag. In de begroting van volgend jaar is 60.000 euro opgenomen ter voorbereiding op het gereed maken van de gronden voor bebouwing.

Als duidelijk is wat er in het gebied mogelijk is, wordt een voorstel aan de raad voorgelegd. De gemeente kocht het terrein van 4.500 vierkante meter al in 2017.

Centrum en Centrale As

De plannen voor het centrum van Heeze moeten met 30.000 euro verder vorm krijgen en voor haalbaarheidsonderzoeken voor de ontsluitingsweg om de kernen heen (Centrale As) is 50.000 euro opgenomen. Ander belangrijk project dat verwerkt is in de begroting, is de invoering van de omgevingswet. Daarvoor wordt komend jaar 185.000 euro vrijgemaakt.

Grote projecten

Een van de grotere kostenposten in de begroting is de nieuwbouw van de school Berkenschutse: 6,8 miljoen euro. Voor het plan voor een multifunctioneel clubgebouw op sportpark Lambrek staat 2 miljoen in de begroting en voor het kunstgras voor RKSV Heeze vier ton.

De bouw van de gymzaal vlakbij het NS-station in Heeze staat voor ruim 1,5 miljoen in de boeken en aan het aanpassen van dorpshuis Valentijn in Sterksel hangt een prijskaartje van twee ton.

Wegen en fietspaden

Heeze-Leende trekt twee ton uit om de Kapelstraat, Leenderweg en de Jan Deckersstraat op te knappen. Op dat lijstje staan voor 2022 ook het fietspad Sandermannen (175.000 euro), het verharden van de Ronde Bleek in Sterksel (100.000 euro) en het verbeteren van het fietspad op de Strabrechtse Heide (150.000 euro).

Wethouder van Financiën Pieter van der Stek (D66) noemt zijn gemeente financieel gezond, maar maakt zich wel zorgen over de herijking van het gemeentefonds die naar verwachting in 2023 wordt ingevoerd. Uit de eerste berekeningen blijkt dat Heeze-Leende fors minder gaat krijgen vanuit het Rijk. Ook maakt hij zich zorgen over de groei van de complexiteit van de jeugdzorg.